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  4. Михаил МУДРИК: «Побить рекорды Шевченко и Ярмоленко? Все возможно»
Англия
30 марта 2023, 11:11 |
578
5

Михаил МУДРИК: «Побить рекорды Шевченко и Ярмоленко? Все возможно»

Но пока у Мудрика в сборной нет голов

30 марта 2023, 11:11 |
578
5
Михаил МУДРИК: «Побить рекорды Шевченко и Ярмоленко? Все возможно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Хавбек «Челси» Михаил Мудрик оценил достижение Гарри Кейна, ставшего лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, а также не исключил, что может нацелиться на рекорды Андрея Шевченко и Андрея Ярмоленко в сборной Украины.

«Кейн – классный форвард, квалифицированный. Мне нравится, как он действует. Он много работает на поле, а мне нравятся люди, которые проходят через испытания и становятся лучшими бомбардирами в своей сборной».

«Переписать рекорды Ярмоленко и Шевченко в сборной Украины? Все возможно. С Божьей помощью и усердным трудом», — сказал Мудрик.

Шевченко является лучшим бомбардиром сборной (48 голов), но Ярмоленко отстает лишь на три гола. У Мудрика в сборной голов пока нет.

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Михаил Мудрик сборная Украины по футболу Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко
Источник Sky Sports
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AndiM
Скільки йому, майже 23 роки? А скільки голів і передач було у Шеви або Яроми коли їм було 23? Взагалі цей трансфер ,найтупіше що я бачив у футболі.
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+3
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karimj
Михайло! Менше говори, а більше працюй над собою і доведи все ділом, а не язиком.
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+1
vitaha33
В Міші є пів року часу. Якщо його не прорве, то далі чекають оренди, лавки і чемпіонат Бельгії
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0
Міш Міш
Жалюгідне посміховисько !
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0
Nick.Grabowski
Мудрик настільки кумедний та самозакоханий. Це після 2 голів Селтіку - Мудрика визнали топовим гравцем? 
Андрій Шевченко - статистика за клуби (Мілан, Челсі, Динамо)
Матчів 653
Голів 326 (з яких 60 в Лізі Чемпіонів - це при тому, що матчів було значно менше ніж зараз) 
Асистів 74
Андрій Шевченко - статистика за збірну України 
Матчів - 111
Голів - 48 
Мудрик - це поки надзвичайно посередній гравець, якщо дивитися на його статику за збірну та на серйозному рівні. 
Ребров, Ярмоленко, Леоненко, Алієв, Воробей та Воронін - значно крутіші за Мудрика.
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0
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