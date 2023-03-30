Михаил МУДРИК: «Побить рекорды Шевченко и Ярмоленко? Все возможно»

Хавбек «Челси» Михаил Мудрик оценил достижение Гарри Кейна, ставшего лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, а также не исключил, что может нацелиться на рекорды Андрея Шевченко и Андрея Ярмоленко в сборной Украины.

«Кейн – классный форвард, квалифицированный. Мне нравится, как он действует. Он много работает на поле, а мне нравятся люди, которые проходят через испытания и становятся лучшими бомбардирами в своей сборной».

«Переписать рекорды Ярмоленко и Шевченко в сборной Украины? Все возможно. С Божьей помощью и усердным трудом», — сказал Мудрик.

Шевченко является лучшим бомбардиром сборной (48 голов), но Ярмоленко отстает лишь на три гола. У Мудрика в сборной голов пока нет.