Михаил МУДРИК: «Побить рекорды Шевченко и Ярмоленко? Все возможно»
Но пока у Мудрика в сборной нет голов
Хавбек «Челси» Михаил Мудрик оценил достижение Гарри Кейна, ставшего лучшим бомбардиром в истории сборной Англии, а также не исключил, что может нацелиться на рекорды Андрея Шевченко и Андрея Ярмоленко в сборной Украины.
«Кейн – классный форвард, квалифицированный. Мне нравится, как он действует. Он много работает на поле, а мне нравятся люди, которые проходят через испытания и становятся лучшими бомбардирами в своей сборной».
«Переписать рекорды Ярмоленко и Шевченко в сборной Украины? Все возможно. С Божьей помощью и усердным трудом», — сказал Мудрик.
Шевченко является лучшим бомбардиром сборной (48 голов), но Ярмоленко отстает лишь на три гола. У Мудрика в сборной голов пока нет.
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Андрій Шевченко - статистика за клуби (Мілан, Челсі, Динамо)
Матчів 653
Голів 326 (з яких 60 в Лізі Чемпіонів - це при тому, що матчів було значно менше ніж зараз)
Асистів 74
Андрій Шевченко - статистика за збірну України
Матчів - 111
Голів - 48
Мудрик - це поки надзвичайно посередній гравець, якщо дивитися на його статику за збірну та на серйозному рівні.
Ребров, Ярмоленко, Леоненко, Алієв, Воробей та Воронін - значно крутіші за Мудрика.