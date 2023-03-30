ВИДЕО. Правда или вымысел? Эрлинг Холанд рассказывает о себе

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд очень молод, очень талантлив и невероятно известен. В сети много чего пишут о футболисте и некоторые вещи могут показаться вымыслом.

В этом ролике факты о футболисте из интернета проверит сам Эрлинг. Что правда, а что вымысел – узнай в этом видео.