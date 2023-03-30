Англия30 марта 2023, 11:03 |
819
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ВИДЕО. Правда или вымысел? Эрлинг Холанд рассказывает о себе
Норвежский футболист проверил факты о себе
30 марта 2023, 11:03 |
819
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Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд очень молод, очень талантлив и невероятно известен. В сети много чего пишут о футболисте и некоторые вещи могут показаться вымыслом.
В этом ролике факты о футболисте из интернета проверит сам Эрлинг. Что правда, а что вымысел – узнай в этом видео.
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Комментарии 1
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Вот это хорошее дело - размещать такие ролики про футболистов. Хотя источник указан в ролике.) Хотелось бы такое и от наших журналистов про игроков нашей сборной. Начали бы с Ярмоленко и Коноплянки, пока они ещё в составе.)
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