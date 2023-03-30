Без Буяльского. Динамо продолжает ждать решение УАФ по дисквалификации

«Динамо» сообщило о том, что проведет ближайший матч УПЛ против ФК «Львов» без своего лидера Виталия Буяльского, который продолжает отбывать дисквалификацию.

При этом киевляне все еще не знают, сколько матчей пропустит полузащитник. Сообщается, что клуб ждет решение УАФ. Виталий в игре с «Днепром-1» получил красную карточку за оскорбление арбитра и уже пропустил одну встречу.

Для «Динамо» крайне важно, сколько пропустит Буяльский, так как через три тура команда сыграет против «Шахтера».

В нынешнем сезоне УПЛ игрок забил 11 голов.