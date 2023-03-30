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  4. Без Буяльского. Динамо продолжает ждать решение УАФ по дисквалификации
Украина. Премьер лига
30 марта 2023, 10:23 |
865
2

Без Буяльского. Динамо продолжает ждать решение УАФ по дисквалификации

Сколько матчей пропустит лидер киевлян?

30 марта 2023, 10:23 |
865
2
Без Буяльского. Динамо продолжает ждать решение УАФ по дисквалификации
ФК Динамо Киев. Виталия Буяльский

«Динамо» сообщило о том, что проведет ближайший матч УПЛ против ФК «Львов» без своего лидера Виталия Буяльского, который продолжает отбывать дисквалификацию.

При этом киевляне все еще не знают, сколько матчей пропустит полузащитник. Сообщается, что клуб ждет решение УАФ. Виталий в игре с «Днепром-1» получил красную карточку за оскорбление арбитра и уже пропустил одну встречу.

Для «Динамо» крайне важно, сколько пропустит Буяльский, так как через три тура команда сыграет против «Шахтера».

В нынешнем сезоне УПЛ игрок забил 11 голов.

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Динамо Киев Виталий Буяльский чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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icebeer
5 матчей обычно за такое. 
Но ... он же дЫнамовЭць 
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0
⬆️
Лучше разобрались бы зачем Буяльский оскорблял арбитра после игры? Ясно что календарь он не помнит. Но в любом случае это подстава. И при чём тут Шахтёр? Для Динамо теперь все команды на одно лицо.
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-1
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