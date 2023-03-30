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  4. Хавбек Баварии: «Мы не дрожим перед Холандом, готовы к Ман Сити»
Лига чемпионов
30 марта 2023, 09:47 |
283
0

Хавбек Баварии: «Мы не дрожим перед Холандом, готовы к Ман Сити»

Леон Горецка ждет четвертьфинальной битвы ЛЧ

30 марта 2023, 09:47 |
283
0
Хавбек Баварии: «Мы не дрожим перед Холандом, готовы к Ман Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Одним из самых ярких четвертьфиналов Лиги чемпионов может стать противостояние «Баварии» и «Манчестер Сити», а хавбек мюнхенцев Леон Горецка уверен, что команда не боится форварда Эрлинга Холанда.

«Бавария» против «Манчестер Сити» – это был бы классный финал Лиги чемпионов, но мы сыграем уже в четвертьфинале. Мы будем готовы. Что касается Холанда, то у него нужно поучиться, как выбирать позицию на стандартах, чтобы больше забивать».

«Но никто в «Баварии» не дрожит перед ним. Мы играем против «Сити», а не против Холанда», – сказал Горецка.

Четвертьфинальные матчи пройдут 11 и 19 апреля.

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Леон Горецка Бавария Эрлинг Холанд Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник Goal.com
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