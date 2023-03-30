Лидер Кривбасса: «В УПЛ нет аутсайдеров или середняков»

32-летний украинский левый вингер футбольного криворожского клуба «Кривбасс» Дмитрий Хомченовский поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура УПЛ против ровенского «Вереса»:

«Кривбассу» нужно настраиваться на каждый матч как на последнюю битву. Нужно подтверждать слова, которые сказал Юрий Николаевич, что мы – единый коллектив и тогда у нас все получится. Это показала турнирная таблица УПЛ, ведь аутсайдеров или середняков нет.

Все команды сражаются до последнего за очки в каждом матче. Да, с «Вересом» будет тяжело, но будем пытаться победить».

Поединок 19-го тура чемпионата Украины по футболу «Верес» – «Кривбасс» состоится 1 апреля в 14:00 по Киеву.