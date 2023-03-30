Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Кривбасса: «В УПЛ нет аутсайдеров или середняков»
Украина. Премьер лига
30 марта 2023, 04:50 |
99
0

Лидер Кривбасса: «В УПЛ нет аутсайдеров или середняков»

Дмитрий Хомченовский – о предстоящем матче с «Вересом»

30 марта 2023, 04:50 |
99
0
Лидер Кривбасса: «В УПЛ нет аутсайдеров или середняков»
ФК Кривбасс. Дмитрий Хомченовский

32-летний украинский левый вингер футбольного криворожского клуба «Кривбасс» Дмитрий Хомченовский поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура УПЛ против ровенского «Вереса»:

«Кривбассу» нужно настраиваться на каждый матч как на последнюю битву. Нужно подтверждать слова, которые сказал Юрий Николаевич, что мы – единый коллектив и тогда у нас все получится. Это показала турнирная таблица УПЛ, ведь аутсайдеров или середняков нет.

Все команды сражаются до последнего за очки в каждом матче. Да, с «Вересом» будет тяжело, но будем пытаться победить».

Поединок 19-го тура чемпионата Украины по футболу «Верес» – «Кривбасс» состоится 1 апреля в 14:00 по Киеву.

По теме:
Павелко заявил, что выполнил задачу, которую перед ним ставил Зеленский
ВИДЕО. Сборники Динамо вернулись и провели тренировку перед игрой с Львовом
Владимир ШЕПЕЛЕВ: «За Лигу чемпионов можно побороться»
Дмитрий Хомченовский Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Верес - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли
Футбол | 30 марта 2023, 05:28 0
ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли
ВИДЕО. Скаутинговая система Арсенала. Зинченко одобрил трансфер на Уэмбли

Украинец заинтересован в переходе Райса к «канонирам»

Сергей РЕБРОВ: «Неужели вы думаете, что я должен это комментировать?»
Футбол | 29 марта 2023, 12:06 32
Сергей РЕБРОВ: «Неужели вы думаете, что я должен это комментировать?»
Сергей РЕБРОВ: «Неужели вы думаете, что я должен это комментировать?»

Украинский специалист – о слухах, что для него приоритетным вариантом является работа в «Аль-Айне»

Кырстя неожиданно выбила Соболенко в 1/4 финала супертурнира в Майами
Теннис | 29.03.2023, 21:48
Кырстя неожиданно выбила Соболенко в 1/4 финала супертурнира в Майами
Кырстя неожиданно выбила Соболенко в 1/4 финала супертурнира в Майами
УАЙЛДЕР: «Ненавижу этого ублюдка Тайсона Фьюри»
Бокс | 29.03.2023, 18:41
УАЙЛДЕР: «Ненавижу этого ублюдка Тайсона Фьюри»
УАЙЛДЕР: «Ненавижу этого ублюдка Тайсона Фьюри»
Юнец или старец? 10 футболистов, которых подозревали в подделке возраста
Футбол | 29.03.2023, 15:40
Юнец или старец? 10 футболистов, которых подозревали в подделке возраста
Юнец или старец? 10 футболистов, которых подозревали в подделке возраста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения
ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения
28.03.2023, 03:21 10
Футбол
ВИДЕО. Возвращение после Усика. Джошуа провел дуэль взглядов с Франклином
ВИДЕО. Возвращение после Усика. Джошуа провел дуэль взглядов с Франклином
28.03.2023, 00:05
Бокс
Сквозь конфликты и провальный дебют. Первая ничья Петракова с Арменией
Сквозь конфликты и провальный дебют. Первая ничья Петракова с Арменией
28.03.2023, 20:05 7
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Кто виноват, что Челси покупал Мудрика за 70+30?»
29.03.2023, 07:38 29
Футбол
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
Команда Усика начала переговоры с британским претендентом на его пояса
29.03.2023, 05:20 2
Бокс
Доминик ГАШЕК: «Глава МОК либо ненормальный, либо полностью коррумпирован»
Доминик ГАШЕК: «Глава МОК либо ненормальный, либо полностью коррумпирован»
28.03.2023, 17:45 6
Хоккей
Мирон МАРКЕВИЧ: «Петраков что, царь и Бог, чтобы себя так вести?»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Петраков что, царь и Бог, чтобы себя так вести?»
28.03.2023, 18:01 13
Футбол
Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина
Умерла легенда художественной гимнастики Альбина Дерюгина
29.03.2023, 10:40
Художественная гимнастика
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности