ВИДЕО. Эпатажный поступок. Неймар проиграл миллион евро за час на ставках
Все это происходило в прямом эфире, реакция игрока попала на камеру
Звездный бразильский форвард французского «ПСЖ» Неймар отметился максимально странным поступком.
Во время восстановления после травмы Неймар запустил прямой эфир и прямо в онлайн-режиме начал делать ставки. В итоге 31-летний бразилец за час проиграл свою недельную зарплату – 1 миллион евро.
Неймар спокойно отнесся к этому провалу и заявил, что еще никто никогда подобного не делал. Правда, он все-таки заплакал на камеру...
Интересно, что и на этом неудачи Неймара не закончились. После стрима кто-то взломал аккаунт Неймара и сделал 4 публикации от его имени.
Neymar é o rei do entretenimento até fazendo live slk, o cara é foda kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/EGV6C5ygP0— Portal do Neymar 🇧🇷 | Fan account (@portaldonjr) March 28, 2023
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