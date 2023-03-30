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30 марта 2023, 01:39 | Обновлено 30 марта 2023, 01:41
526
0

ВИДЕО. Эпатажный поступок. Неймар проиграл миллион евро за час на ставках

Все это происходило в прямом эфире, реакция игрока попала на камеру

30 марта 2023, 01:39 | Обновлено 30 марта 2023, 01:41
526
0
ВИДЕО. Эпатажный поступок. Неймар проиграл миллион евро за час на ставках
Screenshot. Неймар

Звездный бразильский форвард французского «ПСЖ» Неймар отметился максимально странным поступком.

Во время восстановления после травмы Неймар запустил прямой эфир и прямо в онлайн-режиме начал делать ставки. В итоге 31-летний бразилец за час проиграл свою недельную зарплату – 1 миллион евро.

Неймар спокойно отнесся к этому провалу и заявил, что еще никто никогда подобного не делал. Правда, он все-таки заплакал на камеру...

Интересно, что и на этом неудачи Неймара не закончились. После стрима кто-то взломал аккаунт Неймара и сделал 4 публикации от его имени.

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Источник Yahoo Sports
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