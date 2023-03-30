ВИДЕО. Эпатажный поступок. Неймар проиграл миллион евро за час на ставках

Звездный бразильский форвард французского «ПСЖ» Неймар отметился максимально странным поступком.

Во время восстановления после травмы Неймар запустил прямой эфир и прямо в онлайн-режиме начал делать ставки. В итоге 31-летний бразилец за час проиграл свою недельную зарплату – 1 миллион евро.

Неймар спокойно отнесся к этому провалу и заявил, что еще никто никогда подобного не делал. Правда, он все-таки заплакал на камеру...

Интересно, что и на этом неудачи Неймара не закончились. После стрима кто-то взломал аккаунт Неймара и сделал 4 публикации от его имени.