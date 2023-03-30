Кельн получил бан на подписание новых игроков на два трансферных окна
Причина стали обстоятельства перехода словенца Яка Кубера Поточника
Немецкий клуб «Кельн» наказан FIFA запретом на подписание новых игроков на два ближайших трансферных окна.
Причина стали обстоятельства перехода словенского нападающего Яки Кубера Поточника в «Кельн» из клуба «Олимпия» Любляна.
17-летний форвард в январе 2022 года досрочно расторг контракт со словенским клубом, а на следующий день подписал контракт с «Кельном». Из-за этого немцам футболист достался бесплатно, поскольку формально он был свободным агентом.
«Олимпия» считает, что «Кельн» спровоцировал футболиста на такие действия, потребовав расторгнуть контракт со словенским клубом.
Поточник дисквалифицирован на 4 месяца. «Кельн» получил трансферный бан на сезон и должен выплатить штраф «Олимпии» в размере 54 тысячи евро.
Немецкий «Кельн» имеет 3 недели, чтобы обжаловать решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер «Жироны» рассказал о своей адаптации в испанском клубе
Коуч сборной Армении прокомментировал ничью в товарищеском матче с Кипром