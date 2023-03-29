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  4. ФОТО. Будь храбрым. Челси показал патриотические бутсы Мудрика
Англия
29 марта 2023, 22:44 |
1259
0

ФОТО. Будь храбрым. Челси показал патриотические бутсы Мудрика

Михаил не забывает об Украине, играя за лондонский клуб

29 марта 2023, 22:44 |
1259
0
ФОТО. Будь храбрым. Челси показал патриотические бутсы Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Футбольный клуб «Челси» опубликовал в соцсетях фото новых бутс украинского легионера Михаила Мудрика.

Отметим, что ранее 22-летний украинец уже показывал свою футбольную обувь подписчикам в инстаграме, но с другого ракурса.

Тогда он написал, что каждый раз, когда надевает бутсы, думает об Украине.

Мудрик перешел в лондонский клуб во время зимнего трансферного окна. В составе новой команды провел семь матчей, в которых отличился одним ассистом.

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фото бутсы Михаил Мудрик Челси
Источник ФК Челси
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