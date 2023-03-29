Англия29 марта 2023, 22:44 |
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ФОТО. Будь храбрым. Челси показал патриотические бутсы Мудрика
Михаил не забывает об Украине, играя за лондонский клуб
29 марта 2023, 22:44 |
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Футбольный клуб «Челси» опубликовал в соцсетях фото новых бутс украинского легионера Михаила Мудрика.
Отметим, что ранее 22-летний украинец уже показывал свою футбольную обувь подписчикам в инстаграме, но с другого ракурса.
Тогда он написал, что каждый раз, когда надевает бутсы, думает об Украине.
Мудрик перешел в лондонский клуб во время зимнего трансферного окна. В составе новой команды провел семь матчей, в которых отличился одним ассистом.
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