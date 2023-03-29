Увы, без украинцев. Беллингем – лучший молодой игрок мира по версии ESPN

Американский кабельный спортивный канал ESPN презентовал рейтинг лучших футболистов мира, которым нет еще 21 года.

Возглавил его полузащитник сборной Англии и немецкого клуба «Боруссия» Дортмунд Джуд Беллингем. В первую тройку также попали хавбек «Барселоны» Педри и вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака.

К сожалению, в рейтинге ESPN, в который вошли 39 молодых игроков, не оказалось ни одного украинского футболиста.

Топ-10 рейтинга ESPN лучших футболистов мира до 21 года