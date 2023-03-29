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Германия
29 марта 2023, 19:59 | Обновлено 29 марта 2023, 21:03
351
1

Увы, без украинцев. Беллингем – лучший молодой игрок мира по версии ESPN

Англичанин возглавил рейтинг американского кабельного спортивного канала

29 марта 2023, 19:59 | Обновлено 29 марта 2023, 21:03
351
1
Увы, без украинцев. Беллингем – лучший молодой игрок мира по версии ESPN
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Американский кабельный спортивный канал ESPN презентовал рейтинг лучших футболистов мира, которым нет еще 21 года.

Возглавил его полузащитник сборной Англии и немецкого клуба «Боруссия» Дортмунд Джуд Беллингем. В первую тройку также попали хавбек «Барселоны» Педри и вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака.

К сожалению, в рейтинге ESPN, в который вошли 39 молодых игроков, не оказалось ни одного украинского футболиста.

Топ-10 рейтинга ESPN лучших футболистов мира до 21 года

  1. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд)
  2. Педри («Барселона»)
  3. Букайо Сака («Арсенал» Лондон)
  4. Джамал Мусиала («Бавария»)
  5. Гави («Барселона»)
  6. Эдуардо Камавинга («Реал» Мадрид)
  7. Габриэл Мартинелли («Арсенал» Лондон)
  8. Флориан Виртц («Байер»)
  9. Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»)
  10. Мойсес Кайседо («Брайтон»)
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Джуд Беллингем Букайо Сака Педри лучший молодой игрок ESPN
Источник ESPN
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Justin_Bieber15
Это они про Мурзика не слышали! Он в свои 22 лучше всех!
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