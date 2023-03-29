Германия29 марта 2023, 19:59 | Обновлено 29 марта 2023, 21:03
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Увы, без украинцев. Беллингем – лучший молодой игрок мира по версии ESPN
Англичанин возглавил рейтинг американского кабельного спортивного канала
29 марта 2023, 19:59 | Обновлено 29 марта 2023, 21:03
351
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Американский кабельный спортивный канал ESPN презентовал рейтинг лучших футболистов мира, которым нет еще 21 года.
Возглавил его полузащитник сборной Англии и немецкого клуба «Боруссия» Дортмунд Джуд Беллингем. В первую тройку также попали хавбек «Барселоны» Педри и вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака.
К сожалению, в рейтинге ESPN, в который вошли 39 молодых игроков, не оказалось ни одного украинского футболиста.
Топ-10 рейтинга ESPN лучших футболистов мира до 21 года
- Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд)
- Педри («Барселона»)
- Букайо Сака («Арсенал» Лондон)
- Джамал Мусиала («Бавария»)
- Гави («Барселона»)
- Эдуардо Камавинга («Реал» Мадрид)
- Габриэл Мартинелли («Арсенал» Лондон)
- Флориан Виртц («Байер»)
- Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»)
- Мойсес Кайседо («Брайтон»)
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