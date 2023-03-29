Финал Кубка Дэвиса. Состоялась жеребьевка группового этапа

29 марта в Малаге прошла жеребьёвка группового этапа в David Cup Finals. 16 сборных поделены на четыре группы. Матчи каждой из групп будут проводиться в одном городе.

ГРУППА А (Болонья)

Канада

Италия

Швеция

Чили

ГРУППА B (Манчестер)

Австралия

Великобритания

Франция

Швейцария

ГРУППА C (Валенсия)

Испания

Сербия

Чехия

Южная Корея

ГРУППА D (город в Хорватии пока неизвестен)

Хорватия

Нидерланды

США

Финляндия

Матчи группового этапа пройдут 12-17 сентября. По две лучшие сборные из каждой группы примут участие в плей-офф, в котором будут бороться за трофей. Турнир состоится в Малаге с 21 по 26 ноября.