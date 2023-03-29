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ITF
29 марта 2023, 19:16 |
196
0

Финал Кубка Дэвиса. Состоялась жеребьевка группового этапа

Матчи пройдут 12-17 сентября

29 марта 2023, 19:16 |
196
0
Финал Кубка Дэвиса. Состоялась жеребьевка группового этапа
Davis Cup

29 марта в Малаге прошла жеребьёвка группового этапа в David Cup Finals. 16 сборных поделены на четыре группы. Матчи каждой из групп будут проводиться в одном городе.

ГРУППА А (Болонья)

Канада
Италия
Швеция
Чили

ГРУППА B (Манчестер)

Австралия
Великобритания
Франция
Швейцария

ГРУППА C (Валенсия)

Испания
Сербия
Чехия
Южная Корея

ГРУППА D (город в Хорватии пока неизвестен)

Хорватия
Нидерланды
США
Финляндия

Матчи группового этапа пройдут 12-17 сентября. По две лучшие сборные из каждой группы примут участие в плей-офф, в котором будут бороться за трофей. Турнир состоится в Малаге с 21 по 26 ноября.

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Источник Davis Cup
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