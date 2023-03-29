ITF29 марта 2023, 19:16 |
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Финал Кубка Дэвиса. Состоялась жеребьевка группового этапа
Матчи пройдут 12-17 сентября
29 марта 2023, 19:16 |
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29 марта в Малаге прошла жеребьёвка группового этапа в David Cup Finals. 16 сборных поделены на четыре группы. Матчи каждой из групп будут проводиться в одном городе.
ГРУППА А (Болонья)
Канада
Италия
Швеция
Чили
ГРУППА B (Манчестер)
Австралия
Великобритания
Франция
Швейцария
ГРУППА C (Валенсия)
Испания
Сербия
Чехия
Южная Корея
ГРУППА D (город в Хорватии пока неизвестен)
Хорватия
Нидерланды
США
Финляндия
Матчи группового этапа пройдут 12-17 сентября. По две лучшие сборные из каждой группы примут участие в плей-офф, в котором будут бороться за трофей. Турнир состоится в Малаге с 21 по 26 ноября.
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