Мане устроил разборку с Нагельсманном незадолго до увольнения наставника

По данным Bild, Садио Мане в раздевалке при всей команде заявил Нагельсманну, что ему не хватает игрового времени в «Баварии». 30-летний форвард был недоволен, что сыграл всего 8 минут в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:0).

Сообщается, что Юлиан Нагельсманн был «напуган инцидентом, который шокировал раздевалку». После этого 35-летний наставник продержался всего две игры в «Баварии», прежде чем его уволили и заменили на Томаса Тухеля.

В нынешнем сезоне Садио Мане сыграл 18 матчей в Бундеслиге, в которых забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи.