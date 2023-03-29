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Германия
29 марта 2023, 18:01 | Обновлено 29 марта 2023, 18:05
2020
1

Мане устроил разборку с Нагельсманном незадолго до увольнения наставника

Игроки «Баварии» посчитали, что наставник был напуган

29 марта 2023, 18:01 | Обновлено 29 марта 2023, 18:05
2020
1
Мане устроил разборку с Нагельсманном незадолго до увольнения наставника
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

По данным Bild, Садио Мане в раздевалке при всей команде заявил Нагельсманну, что ему не хватает игрового времени в «Баварии». 30-летний форвард был недоволен, что сыграл всего 8 минут в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:0).

Сообщается, что Юлиан Нагельсманн был «напуган инцидентом, который шокировал раздевалку». После этого 35-летний наставник продержался всего две игры в «Баварии», прежде чем его уволили и заменили на Томаса Тухеля.

В нынешнем сезоне Садио Мане сыграл 18 матчей в Бундеслиге, в которых забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи.

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Садио Мане Бавария Юлиан Нагельсманн
Источник Bild
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Gargantua
этот трансфер создал проблемы и Ливерпулю, и Баварии
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