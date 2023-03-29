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  4. СВАТОК: «Волнуюсь всегда, но началась игра и пошел азарт, волнение отошло»
Чемпионат Европы
29 марта 2023, 17:59 | Обновлено 29 марта 2023, 18:09
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0

СВАТОК: «Волнуюсь всегда, но началась игра и пошел азарт, волнение отошло»

Украинец – о матче отбора к Евро-2024 с командой Англии

29 марта 2023, 17:59 | Обновлено 29 марта 2023, 18:09
102
0
СВАТОК: «Волнуюсь всегда, но началась игра и пошел азарт, волнение отошло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток

Защитник «Днепра-1» Александр Сваток оценил свой дебют в рядах сборной Украины, который пришелся на поединок квалификации чемпионата Европы 2024 года с командой Англии (0:2).

– Противостояние с таким выдающимся нападающим, как Гарри Кейн, наверное, запомнилось. Можно сказать, что это у тебя самый большой челлендж в карьере?

– Да, конечно. Эти ощущения на всю жизнь запомню, потому что это первая игра за сборную на таком стадионе, когда так много зрителей, соперник – Англия. Это одна из самых сильных сборных сейчас. Это невероятно.

Очень тяжело, потому что это топ-нападающий. Он уже легенда сборной Англии, побил рекорд по голам. Очень сильный форвард, хорошие физические данные, играет головой, две рабочих ноги.

– Показалось, что ты преодолел волнение, несмотря на то, что это дебютная игра. Как удалось себя успокоить? Или ты вообще по натуре человек, который не волнуется?

– Да нет, я волнуюсь всегда. На этот раз тоже волновался. Где-то началась игра и пошел азарт, волнение отошло.

– Какова была установка тренера на игру?

– Задача была не бояться играть в футбол, пытаться навязывать свою игру.

– Ты впервые играл с Матвиенко в центре. Как взаимопонимание?

– С Матвиенко очень удобно играть, он хорошо играет с мячом, тактически подсказывает. Было комфортно.

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