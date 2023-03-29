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Англия
29 марта 2023, 17:10 |
611
0

Нарушил ПДД. Полиция заинтересовалась Холандом

Форвард «Манчестер Сити» пользуется телефоном за рулем

29 марта 2023, 17:10 |
611
0
Нарушил ПДД. Полиция заинтересовалась Холандом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Полиция города Манчестер проводит расследование в отношении форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения.

В руки полиции попали фото- и видеоматериалы, на которых видно, что Холанд пользуется мобильным телефоном, находясь за рулем авто.

За это норвежцу грозит штраф в размере 200 евро и 6 штрафных баллов в водительское удостоверение. За 12 и более баллов в течение трех лет водительских прав лишают.

Для молодых водителей норма еще строже – 6 баллов за два года. Это значит, что у Холанда, который живет в Англии первый год, могут отобрать водительские права уже сейчас.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити полиция фото
Источник BBC
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