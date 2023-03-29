Нарушил ПДД. Полиция заинтересовалась Холандом

Полиция города Манчестер проводит расследование в отношении форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения.

В руки полиции попали фото- и видеоматериалы, на которых видно, что Холанд пользуется мобильным телефоном, находясь за рулем авто.

За это норвежцу грозит штраф в размере 200 евро и 6 штрафных баллов в водительское удостоверение. За 12 и более баллов в течение трех лет водительских прав лишают.

Для молодых водителей норма еще строже – 6 баллов за два года. Это значит, что у Холанда, который живет в Англии первый год, могут отобрать водительские права уже сейчас.