С Шевченко, но без Реброва. АПЛ представила видео голов игроков всех стран

Английская Премьер-лиги презентовала подборку голов в исполнении игроков всех стран, представители которых когда-либо отстаивали честь ее клубов.

От Украины внимания был удостоен гол в исполнении Андрея Шевченко, когда он играл за лондонский «Челси». Бывший нападающий сборной Украины, напомним, провел за «пенсионеров» во всех турнирах 77 матчей, забил 22 гола, сделал 10 ассистов.

Увы, в реестр не вошел Сергей Ребров. Он, как известно, в свое время играл в АПЛ за «Тоттенхэм» (72 матча, 16 голов, 2 ассиста) и «Ветс Хэм» (32 матча, 2 гола, 2 ассиста).