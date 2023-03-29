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  4. С Шевченко, но без Реброва. АПЛ представила видео голов игроков всех стран
Англия
29 марта 2023, 16:58 | Обновлено 29 марта 2023, 17:13
667
4

С Шевченко, но без Реброва. АПЛ представила видео голов игроков всех стран

В Англии вспомнили всех лучших

29 марта 2023, 16:58 | Обновлено 29 марта 2023, 17:13
667
4
С Шевченко, но без Реброва. АПЛ представила видео голов игроков всех стран
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Английская Премьер-лиги презентовала подборку голов в исполнении игроков всех стран, представители которых когда-либо отстаивали честь ее клубов.

От Украины внимания был удостоен гол в исполнении Андрея Шевченко, когда он играл за лондонский «Челси». Бывший нападающий сборной Украины, напомним, провел за «пенсионеров» во всех турнирах 77 матчей, забил 22 гола, сделал 10 ассистов.

Увы, в реестр не вошел Сергей Ребров. Он, как известно, в свое время играл в АПЛ за «Тоттенхэм» (72 матча, 16 голов, 2 ассиста) и «Ветс Хэм» (32 матча, 2 гола, 2 ассиста).

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Английская Премьер-лига Андрей Шевченко Сергей Ребров
Источник Premier League
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Комментарии 4
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FootFun
Спорт юа, капєц ви дивні!!! Від кожної країни обрали по одному голу, з якого переляку окрім гола Шевченка потрібно було ще й гол Реброва показувати?
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Міш Міш
А гол мудрика ? Ах , да.....
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