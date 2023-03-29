Защитник Баварии: «Удивлен уходом тренера. Мы сражаемся в Бундеслиге и ЛЧ»

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт не ждал, что мюнхенский клуб уволит тренера Юлиана Нагельсманна, так как команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, а в Германии борется за титулы в Бундеслиге и кубке.

«Я не ожидал увольнения Нагельсманна, был удивлен. Мы вторые в чемпионате Германии, продолжаем бороться в Кубке Германии, а в Лиге чемпионов вышли в четвертьфинал. Боремся за все трофеи».

«Написал Нагельсманну сообщение», – сказал де Лигт.

Новым тренером стал Томас Тухель.