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  4. Защитник Баварии: «Удивлен уходом тренера. Мы сражаемся в Бундеслиге и ЛЧ»
Германия
29 марта 2023, 16:45 |
276
1

Защитник Баварии: «Удивлен уходом тренера. Мы сражаемся в Бундеслиге и ЛЧ»

Де Лигт был удивлен решению клуба

29 марта 2023, 16:45 |
276
1
Защитник Баварии: «Удивлен уходом тренера. Мы сражаемся в Бундеслиге и ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт не ждал, что мюнхенский клуб уволит тренера Юлиана Нагельсманна, так как команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, а в Германии борется за титулы в Бундеслиге и кубке.

«Я не ожидал увольнения Нагельсманна, был удивлен. Мы вторые в чемпионате Германии, продолжаем бороться в Кубке Германии, а в Лиге чемпионов вышли в четвертьфинал. Боремся за все трофеи».

«Написал Нагельсманну сообщение», – сказал де Лигт.

Новым тренером стал Томас Тухель.

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Бавария Юлиан Нагельсманн Маттейс де Лигт чемпионат Германии по футболу
Источник Goal.com
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