Защитник Баварии: «Удивлен уходом тренера. Мы сражаемся в Бундеслиге и ЛЧ»
Де Лигт был удивлен решению клуба
Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт не ждал, что мюнхенский клуб уволит тренера Юлиана Нагельсманна, так как команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, а в Германии борется за титулы в Бундеслиге и кубке.
«Я не ожидал увольнения Нагельсманна, был удивлен. Мы вторые в чемпионате Германии, продолжаем бороться в Кубке Германии, а в Лиге чемпионов вышли в четвертьфинал. Боремся за все трофеи».
«Написал Нагельсманну сообщение», – сказал де Лигт.
Новым тренером стал Томас Тухель.
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