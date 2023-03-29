Тренер Вольфсбурга отклонил предложение Тоттенхэма

«Тоттенхэм» предлагал пост главного тренера команды наставнику «Вольфсбурга» Нико Ковачу. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Однако Ковач предложение «Шпор» отклонил. «Тоттенхэм» хотел, чтобы 51-летний хорват возглавил команду прямо сейчас, однако тот не готов покидать «Волков» раньше конца текущего сезона.

Нико Ковач возглавляет «Вольфсбург» с мая прошлого года. На данный момент команда занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги.