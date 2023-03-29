Англия29 марта 2023, 16:55 |
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Тренер Вольфсбурга отклонил предложение Тоттенхэма
Нико Ковач не покинет команду до конца сезона
29 марта 2023, 16:55 |
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«Тоттенхэм» предлагал пост главного тренера команды наставнику «Вольфсбурга» Нико Ковачу. Об этом сообщают немецкие СМИ.
Однако Ковач предложение «Шпор» отклонил. «Тоттенхэм» хотел, чтобы 51-летний хорват возглавил команду прямо сейчас, однако тот не готов покидать «Волков» раньше конца текущего сезона.
Нико Ковач возглавляет «Вольфсбург» с мая прошлого года. На данный момент команда занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги.
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