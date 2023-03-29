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Англия
29 марта 2023, 16:55 |
331
0

Тренер Вольфсбурга отклонил предложение Тоттенхэма

Нико Ковач не покинет команду до конца сезона

29 марта 2023, 16:55 |
331
0
Тренер Вольфсбурга отклонил предложение Тоттенхэма
ФК Вольфсбург. Нико Ковач

«Тоттенхэм» предлагал пост главного тренера команды наставнику «Вольфсбурга» Нико Ковачу. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Однако Ковач предложение «Шпор» отклонил. «Тоттенхэм» хотел, чтобы 51-летний хорват возглавил команду прямо сейчас, однако тот не готов покидать «Волков» раньше конца текущего сезона.

Нико Ковач возглавляет «Вольфсбург» с мая прошлого года. На данный момент команда занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Нико Ковач Вольфсбург Тоттенхэм
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