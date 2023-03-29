Владимир ШЕПЕЛЕВ: «За Лигу чемпионов можно побороться»

Полузащитник «Динамо» Киев Владимир Шепелев поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ против «Львова» (2 апреля):

– В ближайшем туре «Динамо» сыграет со «Львовом». Учитывая, что в прошлом матче у нашей команды был неудачный результат и нам как всегда нужна только победа, какой настрой перед игрой?

– Игроки всегда настраиваются на матчи, проблема с этим нет. Просто мы не ожидали, что будет такой результат в чемпионате. Мы рассчитывали бороться за первое место, а получается, что в первой игре уступили, потом еще. Конечно, ты начинаешь думать, искать проблемы, их причины. Пытаешься это все исправить, но когда снова у тебя это не получается, то психологически чувствуешь себя не очень хорошо.

– И все же, задача команды одна – выдать победную серию и подняться наверх таблицы?

– Конечно, мы хотим реабилитироваться за неудачи и постараться выжать максимум из всех оставшихся игр. Потому что у нас есть задача играть в еврокубках, попадать в Лигу чемпионов. Это главная задача, и за нее, по моему мнению, можно побороться.