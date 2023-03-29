Конкурент Мудрика. Стерлинг вернулся к тренировкам с Челси

«Челси» официально сообщил о том, что вингер Рахим Стерлинг возобновил тренировки с командой.

Стерлинг пропустил последние два матча «Челси» из-за травмы подколенного сухожилия. По этой же причине он не сыграю за сборную Англии в матчах отбора на Евро-2024 против Италии (2:1) и Украины (2:0).

В нынешнем сезоне на счету Стерлинга 7 голов и 3 ассиста в 27 матчах за «Челси» во всех турнирах.