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  4. Конкурент Мудрика. Стерлинг вернулся к тренировкам с Челси
Англия
29 марта 2023, 16:16 |
89
2

Конкурент Мудрика. Стерлинг вернулся к тренировкам с Челси

Вингер восстановился после травмы

29 марта 2023, 16:16 |
89
2
Конкурент Мудрика. Стерлинг вернулся к тренировкам с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

«Челси» официально сообщил о том, что вингер Рахим Стерлинг возобновил тренировки с командой.

Стерлинг пропустил последние два матча «Челси» из-за травмы подколенного сухожилия. По этой же причине он не сыграю за сборную Англии в матчах отбора на Евро-2024 против Италии (2:1) и Украины (2:0).

В нынешнем сезоне на счету Стерлинга 7 голов и 3 ассиста в 27 матчах за «Челси» во всех турнирах.

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Рахим Стерлинг Челси травма
Источник ФК Челси
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Комментарии 2
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Justin_Bieber15
Мурзику подставят третий ряд скамейки?)
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Мудрик ему не конкурент, полный ноль на поле. Играл бы дальше в ЧУ, был бы заметен, а в АПЛ он ноль.
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