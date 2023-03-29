Англия29 марта 2023, 16:16 |
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Конкурент Мудрика. Стерлинг вернулся к тренировкам с Челси
Вингер восстановился после травмы
29 марта 2023, 16:16 |
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«Челси» официально сообщил о том, что вингер Рахим Стерлинг возобновил тренировки с командой.
Стерлинг пропустил последние два матча «Челси» из-за травмы подколенного сухожилия. По этой же причине он не сыграю за сборную Англии в матчах отбора на Евро-2024 против Италии (2:1) и Украины (2:0).
В нынешнем сезоне на счету Стерлинга 7 голов и 3 ассиста в 27 матчах за «Челси» во всех турнирах.
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Комментарии 2
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Мурзику подставят третий ряд скамейки?)
Мудрик ему не конкурент, полный ноль на поле. Играл бы дальше в ЧУ, был бы заметен, а в АПЛ он ноль.
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