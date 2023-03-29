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  4. Игрок Челси: «Нельзя ждать, что Мудрик сразу заиграет на уровне Неймара»
Англия
29 марта 2023, 15:50 |
580
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Игрок Челси: «Нельзя ждать, что Мудрик сразу заиграет на уровне Неймара»

Кай Хаверц знает, что такое высокая трансферная цена

29 марта 2023, 15:50 |
580
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Игрок Челси: «Нельзя ждать, что Мудрик сразу заиграет на уровне Неймара»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Хавбек «Челси» Кай Хаверц, который в команде Грэма Поттера действует на позиции форварда, считает, что новичкам команды Михаилу Мудрику и Энцо Фернандесу нужно дать время.

«С лета минувшего года состав «Челси» пополнили больше десятка игроков, это не так просто. Энцо Фернандес и Михаил Мудрик пришли за огромные деньги, но им всего по 22 года, понимаете? Нельзя ждать, что они сразу будут играть на уровне Неймара».

«Как и в моей ситуации, им нужно время. Для меня трансферная цена была большим фактором, на момент перехода из «Байера» я был самым дорогим игроком в истории «Челси».

«Но некоторые фаны не понимали, что мне было 20 лет или около того. Они видят только трансферную цену», – сказал Хаверц.

Мудрик в составе Синих провел 7 матчей и сделал одну результативную передачу.

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Кай Хаверц Михаил Мудрик Энцо Фернандес Челси Неймар
Источник The Guardian
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Комментарии 1
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vazazh
Майже впевнений, що він там ніколи не заграє. Це як Шева, який пішов туди з Мілану, хоча, це власне була його команда, а не Челсі. Очікую для нього - те що має Лунін, а власне ж... Хоча багато залежіть від нього самого. Ну не так як Ярмола, який відпочивав з дружиною на Мальорці, коли Вест Хем на 2 тижні раніше вийшов на тренування, а ця "гвізда" - відпочивала. Зараз в ОАЄ відпочиває. Але як було г.., так і залишилося.
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