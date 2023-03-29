Игрок Челси: «Нельзя ждать, что Мудрик сразу заиграет на уровне Неймара»

Хавбек «Челси» Кай Хаверц, который в команде Грэма Поттера действует на позиции форварда, считает, что новичкам команды Михаилу Мудрику и Энцо Фернандесу нужно дать время.

«С лета минувшего года состав «Челси» пополнили больше десятка игроков, это не так просто. Энцо Фернандес и Михаил Мудрик пришли за огромные деньги, но им всего по 22 года, понимаете? Нельзя ждать, что они сразу будут играть на уровне Неймара».

«Как и в моей ситуации, им нужно время. Для меня трансферная цена была большим фактором, на момент перехода из «Байера» я был самым дорогим игроком в истории «Челси».

«Но некоторые фаны не понимали, что мне было 20 лет или около того. Они видят только трансферную цену», – сказал Хаверц.

Мудрик в составе Синих провел 7 матчей и сделал одну результативную передачу.