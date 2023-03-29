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  4. У Де Дзерби есть шанс покинуть Брайтон. Но не сейчас
Англия
29 марта 2023, 14:49 |
120
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У Де Дзерби есть шанс покинуть Брайтон. Но не сейчас

Экс-тренер «Шахтера» имеет нужный пункт в контракте

29 марта 2023, 14:49 |
120
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У Де Дзерби есть шанс покинуть Брайтон. Но не сейчас
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

По информации журналиста Фабрицио Романо, в контракте тренера Роберто Де Дзерби с «Брайтоном» прописана сумма отступных, однако активировать ее можно только после завершения нынешнего сезона.

На экс-наставника «Шахтера» претендует «Тоттенхэм», однако сам итальянец сейчас сосредоточен на завершении сезона и не думает о варианте с лондонской командой.

Ранее «Брайтон» в подобной ситуации уже потерял тренера Грэма Поттера, которого были вынуждены отпустить в «Челси».

Де Дзерби, подписав контракт на 4 года, в первой сезон работы в АПЛ ведет борьбу за еврокубки – сейчас команда идет на 7-й позиции.

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Роберто Де Дзерби Брайтон Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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