У Де Дзерби есть шанс покинуть Брайтон. Но не сейчас

По информации журналиста Фабрицио Романо, в контракте тренера Роберто Де Дзерби с «Брайтоном» прописана сумма отступных, однако активировать ее можно только после завершения нынешнего сезона.

На экс-наставника «Шахтера» претендует «Тоттенхэм», однако сам итальянец сейчас сосредоточен на завершении сезона и не думает о варианте с лондонской командой.

Ранее «Брайтон» в подобной ситуации уже потерял тренера Грэма Поттера, которого были вынуждены отпустить в «Челси».

Де Дзерби, подписав контракт на 4 года, в первой сезон работы в АПЛ ведет борьбу за еврокубки – сейчас команда идет на 7-й позиции.