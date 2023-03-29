Хавбек сборной Испании: «Шотландия играла в мусорный футбол»

Сборная Шотландии в матче отбора Евро-2024 обыграла Испанию 2:0, а хавбек испанцев Родри остался недоволен стилем игры противника.

«Если ты пропускаешь легкие голы, то в итоге сложно ждать хорошего результата. Но соперник, на мой взгляд, играл в мусорный футбол. Постоянно тянул время, провоцировал нас, все время они на газон падали. Это не футбол, но рефери никак не реагировал».

«Это была не борьба на поле, они просто тянули время. По 4-5 игроков лежали на газоне. Важно забивать голы, а мы не смогли ни одного мяча оформить», – сказал Родри.

Шотландия после двух туров отбора набрала 6 очков.