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  4. Леонид БУРЯК: «Молодые футболисты Динамо никогда не сделают результат»
Украина. Премьер лига
29 марта 2023, 08:14 |
868
0

Леонид БУРЯК: «Молодые футболисты Динамо никогда не сделают результат»

Специалист считает, что в команде должен быть сплав молодости и опыта

29 марта 2023, 08:14 |
868
0
Леонид БУРЯК: «Молодые футболисты Динамо никогда не сделают результат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонид Буряк

Заслуженный тренер Украины Леонид Буряк поделился мнением о ситуации в киевском «Динамо».

«В «Динамо» есть высокий потенциал у молодежи. Но они еще не готовы! Они не поведут команду за собой. И никогда не сделают результат.

Рядом с такой молодежью обязательно должны быть квалифицированные, опытные футболисты, которые и поведут за собой, и результат сделают», - сказал Буряк.

Отметим, что после 18 туров «Динамо» занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата УПЛ, имея в активе 33 очка. Отставание от луганской «Зари», которая идет третьей, составляет 4 балла.

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Леонид Буряк Динамо Киев
Источник Динамо Киев от Шурика
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