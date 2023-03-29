Леонид БУРЯК: «Молодые футболисты Динамо никогда не сделают результат»

Заслуженный тренер Украины Леонид Буряк поделился мнением о ситуации в киевском «Динамо».

«В «Динамо» есть высокий потенциал у молодежи. Но они еще не готовы! Они не поведут команду за собой. И никогда не сделают результат.

Рядом с такой молодежью обязательно должны быть квалифицированные, опытные футболисты, которые и поведут за собой, и результат сделают», - сказал Буряк.

Отметим, что после 18 туров «Динамо» занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата УПЛ, имея в активе 33 очка. Отставание от луганской «Зари», которая идет третьей, составляет 4 балла.