Леонид БУРЯК: «Футболисты Динамо симпатизируют Луческу»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Леонид Буряк ответил на вопрос о том, исчерпал ли себя Мирча Луческу на посту главного тренера киевлян:

«Ну, это вопросы точно не ко мне. И я этих вопросов не хочу касаться. Что толку, если мы сейчас с тобой поговорим о том, кто уйдёт, или не уйдёт. Это вопросы — к президенту клуба, к людям, которые принимают соответствующие решения.

Но важно понимать, что для команды остаться посреди сезона без тренера — это очень сложная ситуация. Кроме того, надо учитывать, что Луческу поддерживают многие руководители клуба, а футболисты команды симпатизируют и ему, и его тренировочному процессу.

Тем более, что прямо сейчас во всём разобраться может только Луческу. Со стороны ведь невозможно понять, что именно команда сделала неправильно в том или ином матче — для этого надо знать установку тренера на игру, быть на тренировках команды. А со стороны можно сказать лишь то, что я уже неоднократно говорил: команде необходимы два-три футболиста, от которых в игре можно будет оттолкнуться. Ну нельзя же всё время играть «в крови», в подкатах, постоянно «убиваться» на поле. Мало того, что это неэффективно, так это еще и никому не интересно — никто на такой футбол смотреть не захочется».