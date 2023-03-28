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  4. Леонид БУРЯК: «Футболисты Динамо симпатизируют Луческу»
Украина. Премьер лига
28 марта 2023, 20:02 |
223
1

Леонид БУРЯК: «Футболисты Динамо симпатизируют Луческу»

Экс-тренер «Динамо» – о ситуации в киевском клубе

28 марта 2023, 20:02 |
223
1
Леонид БУРЯК: «Футболисты Динамо симпатизируют Луческу»
ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

Бывший игрок и тренер «Динамо» Леонид Буряк ответил на вопрос о том, исчерпал ли себя Мирча Луческу на посту главного тренера киевлян:

«Ну, это вопросы точно не ко мне. И я этих вопросов не хочу касаться. Что толку, если мы сейчас с тобой поговорим о том, кто уйдёт, или не уйдёт. Это вопросы — к президенту клуба, к людям, которые принимают соответствующие решения.

Но важно понимать, что для команды остаться посреди сезона без тренера — это очень сложная ситуация. Кроме того, надо учитывать, что Луческу поддерживают многие руководители клуба, а футболисты команды симпатизируют и ему, и его тренировочному процессу.

Тем более, что прямо сейчас во всём разобраться может только Луческу. Со стороны ведь невозможно понять, что именно команда сделала неправильно в том или ином матче — для этого надо знать установку тренера на игру, быть на тренировках команды. А со стороны можно сказать лишь то, что я уже неоднократно говорил: команде необходимы два-три футболиста, от которых в игре можно будет оттолкнуться. Ну нельзя же всё время играть «в крови», в подкатах, постоянно «убиваться» на поле. Мало того, что это неэффективно, так это еще и никому не интересно — никто на такой футбол смотреть не захочется».

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Леонид Буряк Динамо Киев Мирча Луческу
Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 1
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Ossa8860
Болельщики не симпатизируют. Пусть тренера игроки ненавидят, но показывают игру и достигают побед. Сейчас "Динамо" (К) не существует, и Чаушеску имеет к этому прямое отношение.
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