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Италия
28 марта 2023, 18:58 | Обновлено 28 марта 2023, 18:59
1303
7

Пирло назвал лучшего тренера мира

Итальянец восхищен Карло Анчелотти

28 марта 2023, 18:58 | Обновлено 28 марта 2023, 18:59
1303
7
Пирло назвал лучшего тренера мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Пирло

Наставник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло рассказал о том, кого считает лучшим тренером мира:

«Анчелотти — лучший среди тренеров по человеческим и профессиональным качеством, у него больше всех побед в каждом из чемпионатов, но как его сравнить с Липпи, Конте или Аллегри? Последние два разные. Складывается ли игра хорошо или нет, кто бы ни победил, они верны себе.

Пеп Гвардиола уникален, он всегда любит инновации. Однако футбол становится всё более физическим, вам нужно быть в курсе всего».

Пирло играл под руководством Анчелотти в «Милане» в 2001 – 2009 годах.

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Андреа Пирло Карло Анчелотти Марчелло Липпи Антонио Конте Массимилиано Аллегри Пеп Гвардиола
Источник La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 7
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Злий Глобинець
А Пірло патріот, на перші місця ставить винятково італійців. І десь там збоку примостив Гвардіолу. Про Моуріньо та інших взагалі навіть не згадав.
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0
Octopus
Еще не открыл статью, по названию уже было ясно что Анчелотти
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0
andre_lui
Гвардиола тоже особо успешен был только в Барсе. Бавария спад, ну там правда Нагельсман с Фликом не устраивают, как они так долго Гвардиолу терпели. В сити Пеп хорош в апл, но ЛЧ пока что мимо. Клопп в принципе в целом лучше - и то и другое брал при меньших тратах. Моуринью брал ЛЧ с тремя командами и этим он тоже лучше....Так что папа Карло один из лучших это факт. Его философия игры иная, он не как Гвардиола, который пытается тотально все контролировать
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0
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Slava_Dyatlov
Ротань
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0
bzzzzzz
Анчелотти слегка переоценен. Да он много где потренировал, но Бавария, ПСЖ, Челси... не сказал бы что он там прям как-то отлечился. Да чемпионаты выиграл, но это не было сложно с такими составами. А в ЛЧ был жесткий пролет с ними. Вот Реал это действительно оказалаь полностью его команда, можно сказать они нашли друг-друга.
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