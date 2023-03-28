Пирло назвал лучшего тренера мира

Наставник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло рассказал о том, кого считает лучшим тренером мира:

«Анчелотти — лучший среди тренеров по человеческим и профессиональным качеством, у него больше всех побед в каждом из чемпионатов, но как его сравнить с Липпи, Конте или Аллегри? Последние два разные. Складывается ли игра хорошо или нет, кто бы ни победил, они верны себе.

Пеп Гвардиола уникален, он всегда любит инновации. Однако футбол становится всё более физическим, вам нужно быть в курсе всего».

Пирло играл под руководством Анчелотти в «Милане» в 2001 – 2009 годах.