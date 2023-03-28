Боруссия Дортмунд готова поднять зарплату Беллингему в 2,5 раза

«Боруссия» Дортмунд хочет сохранить полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в команде еще на год. Для этого немецкий клуб готов повысить зарплату игроку в 2,5 раза – до 15 миллионов евро в год.

Интерес к Беллингему проявляет целый ряд европейских топ-клубов, главные претенденты – «Реал» и «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне на счету Беллингема 10 голов и 6 ассистов в 34 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах. Трансферная стоимость 19-летнего хавбека оценивается в 110 миллионов евро.