Германия28 марта 2023, 18:25 | Обновлено 28 марта 2023, 18:59
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Боруссия Дортмунд готова поднять зарплату Беллингему в 2,5 раза
Немецкий клуб хочет сохранить хавбека еще на год
28 марта 2023, 18:25 | Обновлено 28 марта 2023, 18:59
298
0
«Боруссия» Дортмунд хочет сохранить полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в команде еще на год. Для этого немецкий клуб готов повысить зарплату игроку в 2,5 раза – до 15 миллионов евро в год.
Интерес к Беллингему проявляет целый ряд европейских топ-клубов, главные претенденты – «Реал» и «Ливерпуль».
В нынешнем сезоне на счету Беллингема 10 голов и 6 ассистов в 34 матчах за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах. Трансферная стоимость 19-летнего хавбека оценивается в 110 миллионов евро.
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