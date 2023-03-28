Эдмар находится на стажировке в лондонском Арсенале

Исполняющий обязанности главного тренера харьковского «Металлиста 1925» во время паузы в чемпионате Украины проходит стажировку в стане «Арсенала» Лондон, который лидирует в английской Премьер-лиге.

Поездка тренера в английскую столицу состоялась по приглашению друга Эдмара – Эду Гаспара, который является спортивным директором «канониров».

Воспользовавшись тем, что в то время в Лондоне находилась сборная Украины, Эдмар также посетил ее матч в отборе на Евро-2024 с командой Англии (0:2). А до поединка наставник харьковской команды посетил лагерь украинской сборной, где пообщался среди прочего с Александром Зинченко и Михаилом Мудриком.

«Мои впечатления от пребывания в расположении «Арсенала» – максимально положительные. В этом клубе все работает на самом высоком уровне. Когда заходишь на их базу, сразу видишь, что каждый знает, что он должен делать и для чего он это делает – все работают ради успехов команды. Эти слова касаются как обычных работников, так и, конечно, руководителей клуба, таких как главный тренер Микель Артета или технический директор Эду Гаспар. Он проделал огромную работу для того, чтобы команда была там, где есть сейчас», – поделился Эдмар.

Напомним, «Металлист 1925» в таблице УПЛ занимает 8-е место, имея 21 очко после 18 матчей. 2 апреля харьковчане проведут встречу с «Днепром-1».