Интер, Атлетико и Айнтрахт нацелились на нового форварда сборной Италии

Три европейских клуба проявляют интерес к форварду аргентинского «Тигре» Матео Ретеги. Речь идет об «Интере», «Атлетико» Мадрид и «Айнтрахте» из Франкфурта. По информации инсайдера Николо Скиры, потенциальные покупатели уже вступили в переговоры с «Тигре».

Сейчас Ретеги выступает за «Тигре» на правах аренды из «Бока Хуниорс», но в соглашении прописана опция выкупа. Ее «Тигре» собирается активировать, после чего перепродать 23-летнего форварда за более высокую цену.

Напомним, на прошлой неделе Ретеги дебютировал за сборную Италии, и уже успел забить за «Скуадру Адзурру» 2 гола в 2 матчах.