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Италия
28 марта 2023, 16:31 |
330
0

Интер, Атлетико и Айнтрахт нацелились на нового форварда сборной Италии

Матео Ретеги может продолжить карьеру в Европе

28 марта 2023, 16:31 |
330
0
Интер, Атлетико и Айнтрахт нацелились на нового форварда сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ретеги

Три европейских клуба проявляют интерес к форварду аргентинского «Тигре» Матео Ретеги. Речь идет об «Интере», «Атлетико» Мадрид и «Айнтрахте» из Франкфурта. По информации инсайдера Николо Скиры, потенциальные покупатели уже вступили в переговоры с «Тигре».

Сейчас Ретеги выступает за «Тигре» на правах аренды из «Бока Хуниорс», но в соглашении прописана опция выкупа. Ее «Тигре» собирается активировать, после чего перепродать 23-летнего форварда за более высокую цену.

Напомним, на прошлой неделе Ретеги дебютировал за сборную Италии, и уже успел забить за «Скуадру Адзурру» 2 гола в 2 матчах.

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Матео Ретеги Интер Милан Айнтрахт Франкфурт Атлетико Мадрид трансферы Тигре Бока Хуниорс
Источник Николо Скира
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