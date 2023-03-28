ФОТО. Стала известна домашняя форма Арсенала на следующий сезон

В сеть была слита вероятная домашняя форма лондонского «Арсенала» на сезон 2023/24.

На домашний комплект игровой формы «канониров» от немецкой компании Adidas вернутся золотистые логотипы, похожие на имеющиеся на домашней форме в сезоне 2005/06.

Форма «Арсенала» в сезоне-2005/06

Но в остальном формы будут отличаться. На новой будут белые рукава и традиционный красный цвет, а не бордовый.