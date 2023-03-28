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  4. ФОТО. Стала известна домашняя форма Арсенала на следующий сезон
Англия
28 марта 2023, 16:19 | Обновлено 28 марта 2023, 16:23
1102
5

ФОТО. Стала известна домашняя форма Арсенала на следующий сезон

Форма выполнена в традиционном красном цвете с белыми рукавами

28 марта 2023, 16:19 | Обновлено 28 марта 2023, 16:23
1102
5
ФОТО. Стала известна домашняя форма Арсенала на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine

В сеть была слита вероятная домашняя форма лондонского «Арсенала» на сезон 2023/24.

На домашний комплект игровой формы «канониров» от немецкой компании Adidas вернутся золотистые логотипы, похожие на имеющиеся на домашней форме в сезоне 2005/06.

Форма «Арсенала» в сезоне-2005/06

Но в остальном формы будут отличаться. На новой будут белые рукава и традиционный красный цвет, а не бордовый.

Форма «Арсенала» на сезон-2023/24
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игровая форма фото Арсенал Лондон
Источник Footyheadlines
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luceorius
 Хто платить, той і музику ( чи форму ) замовляє. Логотипи спонсорів та замовника видно
добре, питань нема.
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+1
Slava_Dyatlov
Зина любит золото, уверен это он придумал 
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