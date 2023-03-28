Англия28 марта 2023, 16:19 | Обновлено 28 марта 2023, 16:23
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5
ФОТО. Стала известна домашняя форма Арсенала на следующий сезон
Форма выполнена в традиционном красном цвете с белыми рукавами
28 марта 2023, 16:19 | Обновлено 28 марта 2023, 16:23
1102
5
В сеть была слита вероятная домашняя форма лондонского «Арсенала» на сезон 2023/24.
На домашний комплект игровой формы «канониров» от немецкой компании Adidas вернутся золотистые логотипы, похожие на имеющиеся на домашней форме в сезоне 2005/06.
Но в остальном формы будут отличаться. На новой будут белые рукава и традиционный красный цвет, а не бордовый.
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