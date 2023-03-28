Президент Вереса: «Вотум доверия к главному тренеру остается»

Президент ровенского «Вереса» Игорь Надеин высказал мнение о затяжной серии неудач команды в чемпионате Украины и дал оценку перспективам главного тренера коллектива Юрия Вирта.

– Из нынешних результатов я не делаю никакой трагедии. Да, это неприятно. Да, это не то, на что рассчитывал я, болельщики, тренеры и сами игроки. Но поражения – это часть футбола и, к сожалению, мы переживаем их сейчас. Это, кстати, наверное, впервые с тех пор как я в «Вересе» мы попали в такую ситуацию. Можем это назвать черной полосой. Но это тоже опыт, который мы должны прожить и научиться исходить из такой ситуации, а не увязнуть в ней.

– Изменился ли ваш уровень доверия к Юрию Вирту?

– Юрий Вирт – это тренер, с которым мы пережили выход в Первую лигу, затем получили золотые медали Первой лиги и путевку в украинскую Премьер-лигу. Первый сезон в УПЛ, я считаю, тоже был успешным. И если сосчитать, то команда прожила определенный цикл… Успешный трехлетний цикл. И вот после этого наступил спад. Такие циклы проживали и «Динамо» Лобановского, «Челси» Моуриньо, «Милан» Анчелотти, «Шахтер» Луческу и «Динамо» Реброва… Масштаб, конечно, не тот, но сейчас это переживает «Верес» с Виртом. Потому запас доверия к главному тренеру остается. Тем более, что я не вижу кризиса в игре, я вижу кризис в результате. Нам часто, особенно в матчах с «Ворсклой» и «Днепром-1», просто не везло. В общем, в этом сезоне не было провальных матчей, за которые стыдно. Мы боролись с «Динамо», не уступали по игре «Александрии», с «Зарей» были близки к тому, чтобы победить. И главное, нет кризиса внутри коллектива. Футболисты выходят и играют по полной все 90 минут. Это радует. Команда атакует, создает, единственное только – пока не реализует… Верю, что ребят, как говорят «прорвет», и это произойдет уже в ближайшем матче с «Кривбассом».

«Верес» в таблице УПЛ занимает 12-е место с 18-ю очками. В 7-ми своих последних матча команда потерпела 6 поражений и один раз сыграла вничью.