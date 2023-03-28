Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Вереса: «Вотум доверия к главному тренеру остается»
Украина. Премьер лига
28 марта 2023, 15:17 | Обновлено 28 марта 2023, 15:31
123
1

Президент Вереса: «Вотум доверия к главному тренеру остается»

Игорь Надеин – о последних результатах команды

28 марта 2023, 15:17 | Обновлено 28 марта 2023, 15:31
123
1
Президент Вереса: «Вотум доверия к главному тренеру остается»
НК Верес. Иван Надеин

Президент ровенского «Вереса» Игорь Надеин высказал мнение о затяжной серии неудач команды в чемпионате Украины и дал оценку перспективам главного тренера коллектива Юрия Вирта.

– Из нынешних результатов я не делаю никакой трагедии. Да, это неприятно. Да, это не то, на что рассчитывал я, болельщики, тренеры и сами игроки. Но поражения – это часть футбола и, к сожалению, мы переживаем их сейчас. Это, кстати, наверное, впервые с тех пор как я в «Вересе» мы попали в такую ситуацию. Можем это назвать черной полосой. Но это тоже опыт, который мы должны прожить и научиться исходить из такой ситуации, а не увязнуть в ней.

– Изменился ли ваш уровень доверия к Юрию Вирту?

– Юрий Вирт – это тренер, с которым мы пережили выход в Первую лигу, затем получили золотые медали Первой лиги и путевку в украинскую Премьер-лигу. Первый сезон в УПЛ, я считаю, тоже был успешным. И если сосчитать, то команда прожила определенный цикл… Успешный трехлетний цикл. И вот после этого наступил спад. Такие циклы проживали и «Динамо» Лобановского, «Челси» Моуриньо, «Милан» Анчелотти, «Шахтер» Луческу и «Динамо» Реброва… Масштаб, конечно, не тот, но сейчас это переживает «Верес» с Виртом. Потому запас доверия к главному тренеру остается. Тем более, что я не вижу кризиса в игре, я вижу кризис в результате. Нам часто, особенно в матчах с «Ворсклой» и «Днепром-1», просто не везло. В общем, в этом сезоне не было провальных матчей, за которые стыдно. Мы боролись с «Динамо», не уступали по игре «Александрии», с «Зарей» были близки к тому, чтобы победить. И главное, нет кризиса внутри коллектива. Футболисты выходят и играют по полной все 90 минут. Это радует. Команда атакует, создает, единственное только – пока не реализует… Верю, что ребят, как говорят «прорвет», и это произойдет уже в ближайшем матче с «Кривбассом».

«Верес» в таблице УПЛ занимает 12-е место с 18-ю очками. В 7-ми своих последних матча команда потерпела 6 поражений и один раз сыграла вничью.

По теме:
Андрей ТКАЧУК: «Мотивация у меня никогда не исчезала»
Стало известно, на каком стадионе состоится матч Львов – Динамо
Полегенько стал ближе к топ-«пилигримам» УПЛ
Верес Ровно Иван Надеин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Танки уже в Украине: министр показал тест-драйв Challenger
Война | 28 марта 2023, 12:11 5
ВИДЕО. Танки уже в Украине: министр показал тест-драйв Challenger
ВИДЕО. Танки уже в Украине: министр показал тест-драйв Challenger

Скоро приступят к выполнению задач

Промоутер Усика назвал главную проблему Фьюри
Бокс | 27 марта 2023, 15:24 0
Промоутер Усика назвал главную проблему Фьюри
Промоутер Усика назвал главную проблему Фьюри

Александр Красюк считает, что Тайсон вскоре столкнется с большими проблемами

ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения
Футбол | 28.03.2023, 03:21
ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения
ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения
5 игроков из топ-5 лиг, у которых 10+ голов и 10+ ассистов в текущем сезоне
Футбол | 28.03.2023, 12:25
5 игроков из топ-5 лиг, у которых 10+ голов и 10+ ассистов в текущем сезоне
5 игроков из топ-5 лиг, у которых 10+ голов и 10+ ассистов в текущем сезоне
Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины
Футбол | 28.03.2023, 10:16
Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины
Вацко жестко наехал на УАФ за скандал с формой национальной сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Ад
якійсь нефарт переслідуе...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»
26.03.2023, 19:45 10
Футбол
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
Англия – Украина – 2:0. Падение в Лондоне, шедевр Сака. Видео голов и обзор
26.03.2023, 21:10 7
Футбол
Киченок на тай-брейках обыграла россиянок и вышла в четвертьфинал в Майами
Киченок на тай-брейках обыграла россиянок и вышла в четвертьфинал в Майами
26.03.2023, 21:59 3
Теннис
Украина пока без очков. Как выглядит турнирная таблица группы C
Украина пока без очков. Как выглядит турнирная таблица группы C
26.03.2023, 23:59 18
Футбол
Экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией
Экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией
27.03.2023, 09:12 25
Футбол
Захожий нокаутировал соперника в Германии
Захожий нокаутировал соперника в Германии
26.03.2023, 18:50 4
Бокс
WBC разочарован Усиком и Фьюри: «Теперь будем долго ждать такого боя»
WBC разочарован Усиком и Фьюри: «Теперь будем долго ждать такого боя»
27.03.2023, 21:11 2
Бокс
Александр КРАСЮК: «Жизнь накажет Фьюри за жадность»
Александр КРАСЮК: «Жизнь накажет Фьюри за жадность»
27.03.2023, 11:55 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности