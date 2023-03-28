Интер продлит контракты с двумя важными игроками

«Интер» договорился о продлении контрактов с двумя важными игроками команды – защитником Стефаном де Вреем и хавбеком Хаканом Чалханоглу. Все детали уже согласованы, не хватает только официального объявления.

Контракт де Врея истекал в конце сезона. 31-летний нидерландец получит 2-летний контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год. Де Врей отличился 1 голом в 24 матчах за «Интер» во всех турнирах в нынешнем сезоне.

Контракт Чалханоглу истекал летом 2024 года. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года, зарплата повысится до 6 миллионов евро в год. На счету Чалханоглу 3 гола и 6 ассистов в 36 матчах за «Интер» в нынешнем сезоне.