Юрий ВЕРНИДУБ: «Буду уговаривать игроков Кривбасса идти на фронт»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал, что готов вернуться на фронт в случае эскалации войны, а также будет просить подопечных брать с него пример.

«Пошел туда, куда мне сказали. Это было 27 февраля 2022 года. Одно артиллерийское подразделение уже набрали, после чего шел набор в следующее. Спросили, готов ли пойти артиллеристом. Я ответил, что пойду туда, где я нужен и где могу помочь в борьбе с врагом.

Моя военная профессия - такелажник. Оказалось, что это грузчик. А такелажники там надо: поехал вовремя на получение, отгрузил снаряды, загрузил. Это тоже была важная работа, но и также по-своему тяжелая. Могли за одну поездку загрузить 500 ящиков, а это 50 тонн.

Что касается зарплаты в армии, то это около 30 тысяч. Эти средства я контролирую и отправляю в Благотворительный фонд «Україна в Серці». Если не дай Бог что-то серьезное произойдет дальше и придется идти на фронт защищать Украину, то, поверьте, я первый возьму оружие в руки и пойду. Также в таком случае буду уговаривать игроков «Кривбасса», а у нас почти все украинцы, брать с меня пример и идти на фронт. Скажу, пойдем все, потому что это нужно», - сказал Вернидуб