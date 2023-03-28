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  4. ФОТО. Месси показали его статую в честь победы на ЧМ-2022
Чемпионат мира
28 марта 2023, 14:28 |
1199
1

ФОТО. Месси показали его статую в честь победы на ЧМ-2022

Сборная приняла поздравления за последние успехи

28 марта 2023, 14:28 |
1199
1
ФОТО. Месси показали его статую в честь победы на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) провела церемонию в честь победы сборной Аргентины на чемпионате мира.

На мероприятии в Парагвае игроки команды и тренерский штаб получили копии Кубка мира, Копа Америка и трофея Финалиссима – кубков, которые команда Лионеля Скалони выиграла за последнее время.

А лидер сборной Лионель Месси увидел свою статую в реальную величину.

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сборная Аргентины по футболу Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу
Источник Sport.ua
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