Чемпионат мира28 марта 2023, 14:28 |
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ФОТО. Месси показали его статую в честь победы на ЧМ-2022
Сборная приняла поздравления за последние успехи
28 марта 2023, 14:28 |
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Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) провела церемонию в честь победы сборной Аргентины на чемпионате мира.
На мероприятии в Парагвае игроки команды и тренерский штаб получили копии Кубка мира, Копа Америка и трофея Финалиссима – кубков, которые команда Лионеля Скалони выиграла за последнее время.
А лидер сборной Лионель Месси увидел свою статую в реальную величину.
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