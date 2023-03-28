ФОТО. Месси показали его статую в честь победы на ЧМ-2022

Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) провела церемонию в честь победы сборной Аргентины на чемпионате мира.

На мероприятии в Парагвае игроки команды и тренерский штаб получили копии Кубка мира, Копа Америка и трофея Финалиссима – кубков, которые команда Лионеля Скалони выиграла за последнее время.

А лидер сборной Лионель Месси увидел свою статую в реальную величину.