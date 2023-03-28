Тяжелая форма. Миколенко переболел коронавирусом

Журналист Виктор Вацко рассказал о том, что последние недели защитник Виталий Миколенко пропускал матчи «Эвертона» после тяжелой формы коронавируса.

Миколенко перед матчем отбора Евро-2024 подтвердил, что тяжело болел, но не говорил, что это был коронавирус.

«Миколенко очень сложно восстанавливается после ковида. Очень тяжело переболел Миколенко, еще не вернулся в основу «Эвертона». Не нужно выдумывать, что Дайч имеет что-то против Виталия».

«Переболел человек коронавирусом. Это 100% информация, можно считать, что инсайд», — сказал Вацко.

В двух последних матчах АПЛ Миколенко суммарно провел около 10 минут, однако с Англией отыграл 62 минуты.