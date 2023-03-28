Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тяжелая форма. Миколенко переболел коронавирусом
Англия
28 марта 2023, 13:45 |
484
1

Тяжелая форма. Миколенко переболел коронавирусом

Причина пропуска последних матчей команды АПЛ

28 марта 2023, 13:45 |
484
1
Тяжелая форма. Миколенко переболел коронавирусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Журналист Виктор Вацко рассказал о том, что последние недели защитник Виталий Миколенко пропускал матчи «Эвертона» после тяжелой формы коронавируса.

Миколенко перед матчем отбора Евро-2024 подтвердил, что тяжело болел, но не говорил, что это был коронавирус.

«Миколенко очень сложно восстанавливается после ковида. Очень тяжело переболел Миколенко, еще не вернулся в основу «Эвертона». Не нужно выдумывать, что Дайч имеет что-то против Виталия».

«Переболел человек коронавирусом. Это 100% информация, можно считать, что инсайд», — сказал Вацко.

В двух последних матчах АПЛ Миколенко суммарно провел около 10 минут, однако с Англией отыграл 62 минуты.

По теме:
Финал от Конте в Тоттенхэме: «Хороший момент, чтобы поговорить о проблеме»
Андрей ТКАЧУК: «Мотивация у меня никогда не исчезала»
«Именно так играют чемпионы». Экс-игрок Арсенала – о силе Зинченко и Ко
Виталий Миколенко Эвертон чемпионат Англии по футболу коронавирус
Источник Вацко Live
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения
Футбол | 28 марта 2023, 03:21 1
ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения
ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения

Анне Зубковой исполнилось 29 лет

ВИДЕО. Танки уже в Украине: министр показал тест-драйв Challenger
Война | 28 марта 2023, 12:11 5
ВИДЕО. Танки уже в Украине: министр показал тест-драйв Challenger
ВИДЕО. Танки уже в Украине: министр показал тест-драйв Challenger

Скоро приступят к выполнению задач

WBC разочарован Усиком и Фьюри: «Теперь будем долго ждать такого боя»
Бокс | 27.03.2023, 21:11
WBC разочарован Усиком и Фьюри: «Теперь будем долго ждать такого боя»
WBC разочарован Усиком и Фьюри: «Теперь будем долго ждать такого боя»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Наши важнейшие матчи еще впереди»
Футбол | 28.03.2023, 02:30
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Наши важнейшие матчи еще впереди»
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Наши важнейшие матчи еще впереди»
На замену Бензема: потенциальные форварды для Реала
Футбол | 27.03.2023, 16:09
На замену Бензема: потенциальные форварды для Реала
На замену Бензема: потенциальные форварды для Реала
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZlayaSobaka
Ставай на ноги Одужуй Віталік
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без Ярмоленко и Попова. Известна заявка сборной Украины на матч с Англией
Без Ярмоленко и Попова. Известна заявка сборной Украины на матч с Англией
26.03.2023, 10:18 29
Футбол
Экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией
Экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией
27.03.2023, 09:12 25
Футбол
Женская сборная Украины по биатлону получит новый тренерский штаб
Женская сборная Украины по биатлону получит новый тренерский штаб
26.03.2023, 10:55 3
Биатлон
Не удивило. Уайлдер спокойно отреагировал на отмену боя Усик – Фьюри
Не удивило. Уайлдер спокойно отреагировал на отмену боя Усик – Фьюри
26.03.2023, 11:12 3
Бокс
Майк Тайсон назвал любимого боксера современности
Майк Тайсон назвал любимого боксера современности
26.03.2023, 11:48 5
Бокс
ВИДЕО. Возвращение после Усика. Джошуа провел дуэль взглядов с Франклином
ВИДЕО. Возвращение после Усика. Джошуа провел дуэль взглядов с Франклином
28.03.2023, 00:05
Бокс
Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»
26.03.2023, 19:45 8
Футбол
Йожеф САБО: «Мне стыдно, что Коноплянку выпустили на полторы минуты»
Йожеф САБО: «Мне стыдно, что Коноплянку выпустили на полторы минуты»
27.03.2023, 13:46 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности