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  4. Элина СВИТОЛИНА: «Могу отыграть весь грунтовый сезон. Ожиданий у меня нет»
WTA
28 марта 2023, 12:51 |
572
0

Элина СВИТОЛИНА: «Могу отыграть весь грунтовый сезон. Ожиданий у меня нет»

Украинка готовится к возвращению на корт

28 марта 2023, 12:51 |
572
0
Элина СВИТОЛИНА: «Могу отыграть весь грунтовый сезон. Ожиданий у меня нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своем возвращении в игру после рождения ребенка. Спортсменка планирует возвращение на турнир в Чарльстоне в апреле.

«Я практически не следила ни за какими результатами. Месяцев пять я вообще не смотрела ни теннисный твиттер, ни инстаграм. Мелькали какие-то новости, но желания вдаваться в то, что происходило в туре, совсем не было. У меня были другие приоритеты: мое здоровье, мое психологическое состояние, еще я на 100% занималась своим фондом. Для меня было важно ментально отдыхать от тенниса, потому что он забирает очень много энергии, да и не было такой нужды его смотреть (смеется). Правда я смотрела матчи Гаэля, которых было немного, наверное, всего четыре, так как он был травмирован и часто не играл. Сейчас мне кажется, что этот отдых без тенниса реально помог моему возвращению, потому что в начале января я прямо бежала на тренировку».

«Нашей первой идеей было сыграть на Уимблдоне, но затем, когда мы увидели, что моя тренировочная форма достаточно хорошая, стали думать о Ролан Гаррос и турнирах перед ним. Например, Рим. Да, в какой-то момент мы стали думать, что именно Рим будет первым турниром».

«Когда же я начала играть с некоторыми девочками, то почувствовала что я уже где-то в 80% от своей хорошей формы. Тогда мы и решили: раз я буду играть на грунте, буду тренироваться достаточно долго, то может быть неплохо начать с Чарльстона, так как это первый грунтовый турнир. Так я смогу отыграть весь грунтовый сезон, ведь мое состояние в тренировочном смысле на очень хорошем уровне. Сейчас у меня самой нет от себя ожиданий», – сказала Свитолина.

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Элина Свитолина WTA Чарльстон
Источник Большой теннис Украины
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