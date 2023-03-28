Надаль не знает, сыграет ли в Монте-Карло
Рафаэль не может назвать точную дату возвращения на корт после травмы бедра
Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль рассказал, что не знает, когда вернется на корт после травмы бедра.
«Не знаю, кто получил такую информацию, но если бы это была правда, я бы ее подтвердил. К сожалению, я не могу этого сделать.
Я продолжаю двигаться по своему пути и не знаю, когда снова сыграю. Это правда. Сейчас я на этапе повышения нагрузок.
Если бы я знал дату возвращения, то я бы ее назвал. Не могу подтвердить, что сыграю в Монте-Карло. Мы каждый день оцениваем мое состояние. И я предпочитаю что-то говорить, когда у меня есть уверенность», – заявил Надаль.
Отметим, что Рафа не играл после Australian Open. Ранее сообщалось, что он вернется на корт 10 апреля в Монте-Карло.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джонни Нельсон – о срыве поединка за абсолютное чемпионство в хэвивейте
Валерий Василенко рецензирует игру «сине-желтых» против сборной Англии