Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Надаль не знает, сыграет ли в Монте-Карло
WTA
28 марта 2023, 11:37 |
70
0

Надаль не знает, сыграет ли в Монте-Карло

Рафаэль не может назвать точную дату возвращения на корт после травмы бедра

28 марта 2023, 11:37 |
70
0
Надаль не знает, сыграет ли в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль рассказал, что не знает, когда вернется на корт после травмы бедра.

«Не знаю, кто получил такую информацию, но если бы это была правда, я бы ее подтвердил. К сожалению, я не могу этого сделать.

Я продолжаю двигаться по своему пути и не знаю, когда снова сыграю. Это правда. Сейчас я на этапе повышения нагрузок.

Если бы я знал дату возвращения, то я бы ее назвал. Не могу подтвердить, что сыграю в Монте-Карло. Мы каждый день оцениваем мое состояние. И я предпочитаю что-то говорить, когда у меня есть уверенность», – заявил Надаль.

Отметим, что Рафа не играл после Australian Open. Ранее сообщалось, что он вернется на корт 10 апреля в Монте-Карло.

По теме:
Тревоги Цуренко, Алькарас снова первый, Свитолина назвала дату возвращения
Надаль впервые с 2005 года выпал из первой десятки мирового рейтинга
Рейтинг ATP. Алькарас вернул статус первой ракетки мира, прогресс украинцев
Рафаэль Надаль ATP Монте-Карло
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший чемпион мира: «Cудя по всему, Фьюри не верит в победу над Усиком»
Бокс | 27 марта 2023, 11:33 0
Бывший чемпион мира: «Cудя по всему, Фьюри не верит в победу над Усиком»
Бывший чемпион мира: «Cудя по всему, Фьюри не верит в победу над Усиком»

Джонни Нельсон – о срыве поединка за абсолютное чемпионство в хэвивейте

Отдел фантастики на втором этаже. Почему Украина проиграла Англии
Футбол | 27 марта 2023, 12:12 45
Отдел фантастики на втором этаже. Почему Украина проиграла Англии
Отдел фантастики на втором этаже. Почему Украина проиграла Англии

Валерий Василенко рецензирует игру «сине-желтых» против сборной Англии

Йожеф САБО: «Мне стыдно, что Коноплянку выпустили на полторы минуты»
Футбол | 27.03.2023, 13:46
Йожеф САБО: «Мне стыдно, что Коноплянку выпустили на полторы минуты»
Йожеф САБО: «Мне стыдно, что Коноплянку выпустили на полторы минуты»
Калинина неожиданно пробилась в четвертьфинал парного турнира в Майами
Теннис | 27.03.2023, 19:47
Калинина неожиданно пробилась в четвертьфинал парного турнира в Майами
Калинина неожиданно пробилась в четвертьфинал парного турнира в Майами
Ночная атака на Украину. ПВО сбила 14 дронов, сильный взрыв в Днепре
Война | 28.03.2023, 10:27
Ночная атака на Украину. ПВО сбила 14 дронов, сильный взрыв в Днепре
Ночная атака на Украину. ПВО сбила 14 дронов, сильный взрыв в Днепре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тухель хочет перетащить в Баварию четырех игроков Челси
Тухель хочет перетащить в Баварию четырех игроков Челси
26.03.2023, 12:38 11
Футбол
Без украинок. Стали известны все участницы 1/8 финала в Майами
Без украинок. Стали известны все участницы 1/8 финала в Майами
27.03.2023, 12:33 1
Теннис
ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения
ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения
28.03.2023, 03:21
Футбол
Украина пока без очков. Как выглядит турнирная таблица группы C
Украина пока без очков. Как выглядит турнирная таблица группы C
26.03.2023, 23:59 14
Футбол
Не удивило. Уайлдер спокойно отреагировал на отмену боя Усик – Фьюри
Не удивило. Уайлдер спокойно отреагировал на отмену боя Усик – Фьюри
26.03.2023, 11:12 3
Бокс
Майк Тайсон назвал любимого боксера современности
Майк Тайсон назвал любимого боксера современности
26.03.2023, 11:48 5
Бокс
Экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией
Экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией
27.03.2023, 09:12 24
Футбол
ВИДЕО. Возвращение после Усика. Джошуа провел дуэль взглядов с Франклином
ВИДЕО. Возвращение после Усика. Джошуа провел дуэль взглядов с Франклином
28.03.2023, 00:05
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности