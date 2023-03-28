Калинина / Бегу – Линетт / Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит выступления в парном разряде на турнире WTA 1000 в Майами.

В матча 1/4 финала украинка в дуэте с Ириной-Камелией Бегу из Румынии сразятся против тандема Магда Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США). Встерча состоится после матча с участием Людмилы Киченок. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Людмила Киченок / Алена Остапенко – Лейла Фернандес / Тейлор Таунсенд.

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