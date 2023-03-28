Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок/Остапенко – Фернандес/Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
28 марта 2023, 10:32 |
251
0

Киченок/Остапенко – Фернандес/Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на турнире в Майами

28 марта 2023, 10:32 |
251
0
Киченок/Остапенко – Фернандес/Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

28 марта украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на турнире WTA 1000 в Майами.

В матча 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под третьим номером, сразятся против Лейлы Фернандес из Канады и Тейлор Таунсенд из США. Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Магда Линетт / Бернарда Пера – Ирина-Кармелия Бегу / Ангелина Калинина.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Минус Крейчикова и Остапенко. Известны все четвертьфиналистки в Майами
Без украинок. Стали известны все участницы 1/8 финала в Майами
Киченок на тай-брейках обыграла россиянок и вышла в четвертьфинал в Майами
Лейла Фернандес Тейлор Таунсенд Людмила Киченок Алена Остапенко смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

За прошлые сутки ВСУ уничтожили 570 оккупантов, 7 танков и 13 ББМ
Война | 28 марта 2023, 07:59 2
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 570 оккупантов, 7 танков и 13 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 570 оккупантов, 7 танков и 13 ББМ

Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику несвежих русских

Бывший чемпион мира: «Cудя по всему, Фьюри не верит в победу над Усиком»
Бокс | 27 марта 2023, 11:33 0
Бывший чемпион мира: «Cудя по всему, Фьюри не верит в победу над Усиком»
Бывший чемпион мира: «Cудя по всему, Фьюри не верит в победу над Усиком»

Джонни Нельсон – о срыве поединка за абсолютное чемпионство в хэвивейте

Калинина неожиданно пробилась в четвертьфинал парного турнира в Майами
Теннис | 27.03.2023, 19:47
Калинина неожиданно пробилась в четвертьфинал парного турнира в Майами
Калинина неожиданно пробилась в четвертьфинал парного турнира в Майами
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: Легионеры сказали, что никогда не вернутся в Украину
Футбол | 27.03.2023, 19:48
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: Легионеры сказали, что никогда не вернутся в Украину
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: Легионеры сказали, что никогда не вернутся в Украину
ВИДЕО. Настоящая причина поражения сборной Украины от Англии
Футбол | 27.03.2023, 12:55
ВИДЕО. Настоящая причина поражения сборной Украины от Англии
ВИДЕО. Настоящая причина поражения сборной Украины от Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Захожий нокаутировал соперника в Германии
Захожий нокаутировал соперника в Германии
26.03.2023, 18:50 4
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «Представьте, что бы Фьюри предложил мне»
Энтони ДЖОШУА: «Представьте, что бы Фьюри предложил мне»
26.03.2023, 08:32 8
Бокс
Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»
26.03.2023, 19:45 6
Футбол
Майк Тайсон назвал любимого боксера современности
Майк Тайсон назвал любимого боксера современности
26.03.2023, 11:48 5
Бокс
Тухель хочет перетащить в Баварию четырех игроков Челси
Тухель хочет перетащить в Баварию четырех игроков Челси
26.03.2023, 12:38 11
Футбол
Украина пока без очков. Как выглядит турнирная таблица группы C
Украина пока без очков. Как выглядит турнирная таблица группы C
26.03.2023, 23:59 14
Футбол
ВИДЕО. Хосе Рамирес остановил Ричарда Комми в 11-м раунде
ВИДЕО. Хосе Рамирес остановил Ричарда Комми в 11-м раунде
26.03.2023, 10:30
Бокс
Кто мог быть наставником сборной Украины на матч с Англией вместо Ротаня?
Кто мог быть наставником сборной Украины на матч с Англией вместо Ротаня?
27.03.2023, 07:15 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности