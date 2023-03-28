Киченок/Остапенко – Фернандес/Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 марта украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на турнире WTA 1000 в Майами.

В матча 1/4 финала украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии, посеянные под третьим номером, сразятся против Лейлы Фернандес из Канады и Тейлор Таунсенд из США. Встреча состоится вторым запуском. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Магда Линетт / Бернарда Пера – Ирина-Кармелия Бегу / Ангелина Калинина.

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