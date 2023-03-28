Украина. Премьер лига28 марта 2023, 03:21 | Обновлено 28 марта 2023, 03:53
1060
0
ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения
Анне Зубковой исполнилось 29 лет
28 марта 2023, 03:21 | Обновлено 28 марта 2023, 03:53
1060
0
Анна Зубкова, супруга вингера донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Александра Зубкова, опубликовала горячее фото в своем Instagram.
Накануне эффектной блондинке исполнилось 29 лет. В честь праздника Анна побаловала своих подписчиков снимком в откровенном платье.
«Привет, 29! 🎂 Спасибо тем, кто поздравил, помня обо мне», - написала Анна Зубкова.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 марта 2023, 14:41 5
Проведение турнира вот уже второй раз может быть отменено…
Футбол | 28 марта 2023, 01:55 0
Специалист – о поражении команды Руслана Ротаня от Англии
Бокс | 27.03.2023, 10:05
Футбол | 27.03.2023, 22:54
Футбол | 27.03.2023, 04:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.03.2023, 18:50 4
26.03.2023, 12:38 11
26.03.2023, 11:12 3
26.03.2023, 21:10 7
26.03.2023, 10:55 3
27.03.2023, 09:12 23
27.03.2023, 15:24
27.03.2023, 19:48 3