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  4. ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения
Украина. Премьер лига
28 марта 2023, 03:21 | Обновлено 28 марта 2023, 03:53
1060
0

ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения

Анне Зубковой исполнилось 29 лет

28 марта 2023, 03:21 | Обновлено 28 марта 2023, 03:53
1060
0
ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения
Instagram. Анна и Александр Зубковы

Анна Зубкова, супруга вингера донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Александра Зубкова, опубликовала горячее фото в своем Instagram.

Накануне эффектной блондинке исполнилось 29 лет. В честь праздника Анна побаловала своих подписчиков снимком в откровенном платье.

«Привет, 29! 🎂 Спасибо тем, кто поздравил, помня обо мне», - написала Анна Зубкова.

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фото lifestyle Анна Зубкова Александр Зубков
Источник Sport.ua
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