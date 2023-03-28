ФОТО. Жена Зубкова похвасталась сексапильной фигурой в день рождения

Анна Зубкова, супруга вингера донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Александра Зубкова, опубликовала горячее фото в своем Instagram.

Накануне эффектной блондинке исполнилось 29 лет. В честь праздника Анна побаловала своих подписчиков снимком в откровенном платье.

«Привет, 29! 🎂 Спасибо тем, кто поздравил, помня обо мне», - написала Анна Зубкова.