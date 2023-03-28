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Украина. Премьер лига
28 марта 2023, 02:02 | Обновлено 28 марта 2023, 02:06
44
0

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы взял Довбика в Динамо»

Футбольный эксперт назвал украинского игрока, которого подписал бы в киевский клуб

28 марта 2023, 02:02 | Обновлено 28 марта 2023, 02:06
44
0
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы взял Довбика в Динамо»
СК Днепр-1. Артем Довбик

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, ответил на вопрос о том, кого он бы подписал в столичный гранд, имея 50 миллионов евро.

«Тут надо изучать, на какие позиции. У меня бы вообще никто так не уезжал, как Цыганков и Ярмоленко, которому повезло. В мое время только Шевченко повезло в 23 уехать.

Так как в «Динамо» нет сейчас нападающих, то я бы взял Довбика. Пихаленок в связку к Довбику? Ему и Буяльский хорошо подходит. В «Динамо» не каждый хороший футболист может заиграть, потому что требования в киевском клубе совсем другие», - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко Артем Довбик Динамо Киев
Источник FanDay
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