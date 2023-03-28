Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я бы взял Довбика в Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, ответил на вопрос о том, кого он бы подписал в столичный гранд, имея 50 миллионов евро.

«Тут надо изучать, на какие позиции. У меня бы вообще никто так не уезжал, как Цыганков и Ярмоленко, которому повезло. В мое время только Шевченко повезло в 23 уехать.

Так как в «Динамо» нет сейчас нападающих, то я бы взял Довбика. Пихаленок в связку к Довбику? Ему и Буяльский хорошо подходит. В «Динамо» не каждый хороший футболист может заиграть, потому что требования в киевском клубе совсем другие», - сказал Леоненко.