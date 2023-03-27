Без Ротаня. Александрия заполнила паузу двумя спаррингами

Пока главный тренер «Александрии» Руслан Ротань работал с национальной и молодежной сборными Украины, команда заполнила паузу двумя контрольными матчами.

Сперва «Александрия» обыграла ФК «Полтава» со счетом 5:2. Голы забивали Шулянский, Волошин, Калитвинцев, Шостак и Гуничев. Во втором спарринге команде сыграла 0:0 со «Скоруком».

Команда Ротаня возобновит сезон УПЛ 1 апреля матчем с «Ворсклой».