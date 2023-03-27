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  4. Без Ротаня. Александрия заполнила паузу двумя спаррингами
Украина. Премьер лига
27 марта 2023, 21:49 |
292
0

Без Ротаня. Александрия заполнила паузу двумя спаррингами

Выиграли и сыграли вничью

27 марта 2023, 21:49 |
292
0
Без Ротаня. Александрия заполнила паузу двумя спаррингами
ФК Александрия

Пока главный тренер «Александрии» Руслан Ротань работал с национальной и молодежной сборными Украины, команда заполнила паузу двумя контрольными матчами.

Сперва «Александрия» обыграла ФК «Полтава» со счетом 5:2. Голы забивали Шулянский, Волошин, Калитвинцев, Шостак и Гуничев. Во втором спарринге команде сыграла 0:0 со «Скоруком».

Команда Ротаня возобновит сезон УПЛ 1 апреля матчем с «Ворсклой».

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Александрия Полтава Скорук Томаковка контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Александрия
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