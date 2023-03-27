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  4. Игорь ЦЫГАНЫК: «В следующих матчах отбора тренером сборной будет Ребров»
Чемпионат Европы
27 марта 2023, 21:28 |
737
3

Игорь ЦЫГАНЫК: «В следующих матчах отбора тренером сборной будет Ребров»

Следующие матчи Украина проведет в июне

27 марта 2023, 21:28 |
737
3
Игорь ЦЫГАНЫК: «В следующих матчах отбора тренером сборной будет Ребров»
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

По информации журналиста Игоря Цыганыка, июньские матчи отбора Евро-2024 сборная Украины уже проведет под руководством наставника Сергея Реброва.

«Следующие поединки отбора у нас Северная Македония и Мальта, а я уверен на 99,9%, что тренером будет Ребров. Сейчас уже не хочу обсуждать назначение Ротаня, но Реброву будет очень непросто. Ему теперь нужно как на заказ выигрывать все матчи. А мы в игре с Англией увидели не команду, а набор футболистов».

Реброву нужно будет создать команду, чтобы конкурировать с Италией и Англией, а также не замечать Мальту и Северную Македонию», — сказал Цыганык.

Ожидается, что после завершения контракта с «Аль-Айном» в конце весны УАФ сможет объявить о назначении Реброва главным тренером сборной Украины.

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сборная Украины по футболу Игорь Цыганык Сергей Ребров Евро-2024
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 3
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avk2307
Интересно Трубин Бондаренко  и Судаков будут в молодежке в июне или как?
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0
Людмила Павловська
Воно йому надо, це позорисько.
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Calm
👍
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