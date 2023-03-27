Игорь ЦЫГАНЫК: «В следующих матчах отбора тренером сборной будет Ребров»
Следующие матчи Украина проведет в июне
По информации журналиста Игоря Цыганыка, июньские матчи отбора Евро-2024 сборная Украины уже проведет под руководством наставника Сергея Реброва.
«Следующие поединки отбора у нас Северная Македония и Мальта, а я уверен на 99,9%, что тренером будет Ребров. Сейчас уже не хочу обсуждать назначение Ротаня, но Реброву будет очень непросто. Ему теперь нужно как на заказ выигрывать все матчи. А мы в игре с Англией увидели не команду, а набор футболистов».
Реброву нужно будет создать команду, чтобы конкурировать с Италией и Англией, а также не замечать Мальту и Северную Македонию», — сказал Цыганык.
Ожидается, что после завершения контракта с «Аль-Айном» в конце весны УАФ сможет объявить о назначении Реброва главным тренером сборной Украины.
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