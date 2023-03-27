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  4. «Дольше любых сроков и прогнозов». ВСУ рассказали про оборону Бахмута
Украина. Премьер лига
27 марта 2023, 19:12 |
509
1

«Дольше любых сроков и прогнозов». ВСУ рассказали про оборону Бахмута

ВСУ продолжают удерживать позиции

27 марта 2023, 19:12 |
509
1
«Дольше любых сроков и прогнозов». ВСУ рассказали про оборону Бахмута
facebook.com/GeneralStaff.ua

Командующий сухопутными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский прокомментировал тяжелую ситуацию в Бахмуте, который пытаются окружить российские оккупанты.

«Ситуация в Бахмуте стабильно тяжелая. Наши защитники в сверхсложных условиях героически не дают врагу реализовать свои планы».

«Мужество и умелое использование оружия позволили вести оборону города дольше всех граничных сроков и прогнозов. Мы просчитываем все варианты развития события и будем действовать адекватно ситуации», — сказал Сырский.

Ранее разведка Великобритании рассказала о том, что российская армия замедлила темпы продвижения, но продолжает попытки окружения Бахмута.

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российско-украинская война Александр Сырский
Источник Цензор
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Old Т
Потому что оккупанты переехали на Авдеевку, которую закрыли даже для журналистов.  Хорошо и тихо ещё долго не будет. Даже   Бутусов у Соколовой в гостях сказал что  и  в следующем году не видит просвета.
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