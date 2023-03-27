«Дольше любых сроков и прогнозов». ВСУ рассказали про оборону Бахмута
ВСУ продолжают удерживать позиции
Командующий сухопутными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский прокомментировал тяжелую ситуацию в Бахмуте, который пытаются окружить российские оккупанты.
«Ситуация в Бахмуте стабильно тяжелая. Наши защитники в сверхсложных условиях героически не дают врагу реализовать свои планы».
«Мужество и умелое использование оружия позволили вести оборону города дольше всех граничных сроков и прогнозов. Мы просчитываем все варианты развития события и будем действовать адекватно ситуации», — сказал Сырский.
Ранее разведка Великобритании рассказала о том, что российская армия замедлила темпы продвижения, но продолжает попытки окружения Бахмута.
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