«Дольше любых сроков и прогнозов». ВСУ рассказали про оборону Бахмута

Командующий сухопутными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский прокомментировал тяжелую ситуацию в Бахмуте, который пытаются окружить российские оккупанты.

«Ситуация в Бахмуте стабильно тяжелая. Наши защитники в сверхсложных условиях героически не дают врагу реализовать свои планы».

«Мужество и умелое использование оружия позволили вести оборону города дольше всех граничных сроков и прогнозов. Мы просчитываем все варианты развития события и будем действовать адекватно ситуации», — сказал Сырский.

Ранее разведка Великобритании рассказала о том, что российская армия замедлила темпы продвижения, но продолжает попытки окружения Бахмута.