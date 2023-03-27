Ди Марию хотят вернуть в чемпионат Испании

35-летний полузащитник туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария может продолжить карьеру в чемпионате Испании, где он ранее выступал, будучи игроком мадридского «Реала». Ожидается, что хавбек может покинуть Серию А по завершении сезона.

Новым клубом Ди Марии может стать «Атлетико» Мадрид. «Матрасники» хотят подписать Анхеля на правах свободного агента.

В текущем сезоне чемпионата Италии Ди Мария провел за «старую синьору» 16 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.