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Италия
27 марта 2023, 19:01 | Обновлено 27 марта 2023, 19:05
633
0

Ди Марию хотят вернуть в чемпионат Испании

На аргентинца есть претендент в Ла Лиге

27 марта 2023, 19:01 | Обновлено 27 марта 2023, 19:05
633
0
Ди Марию хотят вернуть в чемпионат Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

35-летний полузащитник туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария может продолжить карьеру в чемпионате Испании, где он ранее выступал, будучи игроком мадридского «Реала». Ожидается, что хавбек может покинуть Серию А по завершении сезона.

Новым клубом Ди Марии может стать «Атлетико» Мадрид. «Матрасники» хотят подписать Анхеля на правах свободного агента.

В текущем сезоне чемпионата Италии Ди Мария провел за «старую синьору» 16 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

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Анхель Ди Мария Ювентус Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы
Источник Todofichajes.com
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