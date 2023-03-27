Италия27 марта 2023, 19:01 | Обновлено 27 марта 2023, 19:05
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Ди Марию хотят вернуть в чемпионат Испании
На аргентинца есть претендент в Ла Лиге
27 марта 2023, 19:01 | Обновлено 27 марта 2023, 19:05
633
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35-летний полузащитник туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария может продолжить карьеру в чемпионате Испании, где он ранее выступал, будучи игроком мадридского «Реала». Ожидается, что хавбек может покинуть Серию А по завершении сезона.
Новым клубом Ди Марии может стать «Атлетико» Мадрид. «Матрасники» хотят подписать Анхеля на правах свободного агента.
В текущем сезоне чемпионата Италии Ди Мария провел за «старую синьору» 16 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
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