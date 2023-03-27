Финал от Конте в Тоттенхэме: «Хороший момент, чтобы поговорить о проблеме»

Итальянский специалист Антонио Конте и лондонский «Тоттенхэм» договорились о расторжении контракта. Последней игрой команды под руководством 53-летнего уроженца Лечче был матч 28-го тура сезона в АПЛ с «Саутгемптоном» (3:3).

После поединка Конте принял участие в пресс-конференции, которая оказалась для него финалом в стане лондонского клуба.