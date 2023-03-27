Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Финал от Конте в Тоттенхэме: «Хороший момент, чтобы поговорить о проблеме»
Англия
27 марта 2023, 18:20 | Обновлено 27 марта 2023, 18:33
752
2

Финал от Конте в Тоттенхэме: «Хороший момент, чтобы поговорить о проблеме»

Последняя пресс-конференция итальянца в стане «шпор»

27 марта 2023, 18:20 | Обновлено 27 марта 2023, 18:33
752
2
Финал от Конте в Тоттенхэме: «Хороший момент, чтобы поговорить о проблеме»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Итальянский специалист Антонио Конте и лондонский «Тоттенхэм» договорились о расторжении контракта. Последней игрой команды под руководством 53-летнего уроженца Лечче был матч 28-го тура сезона в АПЛ с «Саутгемптоном» (3:3).

После поединка Конте принял участие в пресс-конференции, которая оказалась для него финалом в стане лондонского клуба.

По теме:
Андрей ТКАЧУК: «Мотивация у меня никогда не исчезала»
ВИДЕО. Настоящая причина поражения сборной Украины от Англии
ВИДЕО. Игрок сборной Антигуа и Барбуда положил сухой лист против Барбадоса
Антонио Конте Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу отставка видео
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией
Футбол | 27 марта 2023, 09:12 19
Экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией
Экс-коуч сборной Англии объяснил, почему Мудрик провалился в игре с Англией

Стюарт Пирс считает, что если бы не Кайл Уокер, украинец проявил себя

Йожеф САБО: «Лучше проиграть 0:5, но играть атака на атаку»
Футбол | 27 марта 2023, 12:38 10
Йожеф САБО: «Лучше проиграть 0:5, но играть атака на атаку»
Йожеф САБО: «Лучше проиграть 0:5, но играть атака на атаку»

Специалисту не понравилась игра сборной Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Конте уволен с поста главного тренера Тоттенхэма
Футбол | 27.03.2023, 00:32
ОФИЦИАЛЬНО. Конте уволен с поста главного тренера Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Конте уволен с поста главного тренера Тоттенхэма
Кто мог быть наставником сборной Украины на матч с Англией вместо Ротаня?
Футбол | 27.03.2023, 07:15
Кто мог быть наставником сборной Украины на матч с Англией вместо Ротаня?
Кто мог быть наставником сборной Украины на матч с Англией вместо Ротаня?
ОФИЦИАЛЬНО. Датский центрбек с украинскими корнями перешел в Хьюстон Динамо
Футбол | 27.03.2023, 16:43
ОФИЦИАЛЬНО. Датский центрбек с украинскими корнями перешел в Хьюстон Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Датский центрбек с украинскими корнями перешел в Хьюстон Динамо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Нуу,тепер Д.Леві знову найти нового тренера буде тяжко,хіба би зняв *сиву шапку* перед М.Почеттіно.
Ответить
0
Sher15
Человек сказал правду и уволен 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион мира-1998 рассказал, почему Мудрику рано играть в основе Челси
Чемпион мира-1998 рассказал, почему Мудрику рано играть в основе Челси
25.03.2023, 22:07 4
Футбол
Александр УСИК: «Фьюри просто хотел высмеять мою внешность»
Александр УСИК: «Фьюри просто хотел высмеять мою внешность»
25.03.2023, 20:40
Бокс
Украина пока без очков. Как выглядит турнирная таблица группы C
Украина пока без очков. Как выглядит турнирная таблица группы C
26.03.2023, 23:59 14
Футбол
Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Это первый раз, когда я не хочу, чтобы Англия победила»
26.03.2023, 19:45 6
Футбол
ВИДЕО. Хосе Рамирес остановил Ричарда Комми в 11-м раунде
ВИДЕО. Хосе Рамирес остановил Ричарда Комми в 11-м раунде
26.03.2023, 10:30
Бокс
Польская теннисистка обыграла Азаренко на крупном турнире в Майами
Польская теннисистка обыграла Азаренко на крупном турнире в Майами
26.03.2023, 01:15 5
Теннис
Энтони ДЖОШУА: «Представьте, что бы Фьюри предложил мне»
Энтони ДЖОШУА: «Представьте, что бы Фьюри предложил мне»
26.03.2023, 08:32 8
Бокс
Без Ярмоленко и Попова. Известна заявка сборной Украины на матч с Англией
Без Ярмоленко и Попова. Известна заявка сборной Украины на матч с Англией
26.03.2023, 10:18 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности