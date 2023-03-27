Англия27 марта 2023, 18:20 | Обновлено 27 марта 2023, 18:33
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Финал от Конте в Тоттенхэме: «Хороший момент, чтобы поговорить о проблеме»
Последняя пресс-конференция итальянца в стане «шпор»
27 марта 2023, 18:20 | Обновлено 27 марта 2023, 18:33
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Итальянский специалист Антонио Конте и лондонский «Тоттенхэм» договорились о расторжении контракта. Последней игрой команды под руководством 53-летнего уроженца Лечче был матч 28-го тура сезона в АПЛ с «Саутгемптоном» (3:3).
После поединка Конте принял участие в пресс-конференции, которая оказалась для него финалом в стане лондонского клуба.
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Комментарии 2
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Нуу,тепер Д.Леві знову найти нового тренера буде тяжко,хіба би зняв *сиву шапку* перед М.Почеттіно.
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