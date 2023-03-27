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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Англичане с Украиной даже не напрягались сильно»
Чемпионат Европы
27 марта 2023, 17:39 | Обновлено 27 марта 2023, 18:00
824
3

Мирон МАРКЕВИЧ: «Англичане с Украиной даже не напрягались сильно»

Экс-наставник сборной Украины – об игре команды с Англией

27 марта 2023, 17:39 | Обновлено 27 марта 2023, 18:00
824
3
Мирон МАРКЕВИЧ: «Англичане с Украиной даже не напрягались сильно»
Instagram. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич подверг критике игроков украинской команды за действия в игре со сборной Англии в отборе на Евро-2024 (0:2).

«Сразу по глазам видно, когда футболисты выходят на поле, что они сегодня будут сражаться за каждый мяч. А тут даже по телевизору смотришь – они все вышли обречеными. Никакой борьбы, одна карточка за игру, одна! Где такое в футболе? Проиграйте, но чтобы все побитые ушли с поля. Это просто нереально на таком стадионе, против такой команды и при такой поддержке, какая у них была. На фронте масса болельщиков воюет, ультрас «Днепра», «Металлиста», я с ними на связи. Я знаю, что они все смотрели матч, несмотря ни на что.

На игре должен быть главный тренер, а не исполняющий обязанности. Пусть будет Ротань, нет вопросов. Реброва уже ждут третий год. Приедет «мессия» и спасет украинский футбол. Пусть скажет: «Я летом точно принимаю сборную Украины». Пока я такого не слыхал.

С такой командой нужно очень много бегать и не давать играть. С такими командами стоя ничего ты не сделаешь. Англичане даже не напрягались сильн. Я ждал совсем другого. При счете 0:2 надо было характер обнаружить. Но если ни одного удара за игру – трудно рассчитывать на что-то», – рассказал Маркевич.

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Евро-2024 Мирон Маркевич Англия - Украина сборная Украины по футболу сборная Англии по футболу Руслан Ротань Сергей Ребров
Источник Espreso TV
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Комментарии 3
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nick07
Все вірно, за винятком що повинні були піти поламані-побиті, поки у нас будуть виховувати костоломів і тренери це схвалювати то розвитку не буде
Так, характер потрібен, і вчора не було ні характеру, ні настрою на гру.
Цікаво чи варто це розцінювати як заявку на головного тренера? 
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BekXan
Ну нарешті хтось сказав правду ,а не маячню про ріст про позитив і є куди рости.Коротко зіграли гівно гру без настрою і віддачі.Дивує реакція і в'юхи наших футболістів.Вони реально пишуть про позитиви і інші речі.Жодного удару по воротах і нести таке.Не соромно з людей дурнів робити?.Були погані ігри навіть там казали що просрали не готові і інше а тут несуть відверту маячню притому всі гуртом.Шева несе якусь відверту херню.
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Volodimir Brykov
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