Мирон МАРКЕВИЧ: «Англичане с Украиной даже не напрягались сильно»

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич подверг критике игроков украинской команды за действия в игре со сборной Англии в отборе на Евро-2024 (0:2).

«Сразу по глазам видно, когда футболисты выходят на поле, что они сегодня будут сражаться за каждый мяч. А тут даже по телевизору смотришь – они все вышли обречеными. Никакой борьбы, одна карточка за игру, одна! Где такое в футболе? Проиграйте, но чтобы все побитые ушли с поля. Это просто нереально на таком стадионе, против такой команды и при такой поддержке, какая у них была. На фронте масса болельщиков воюет, ультрас «Днепра», «Металлиста», я с ними на связи. Я знаю, что они все смотрели матч, несмотря ни на что.

На игре должен быть главный тренер, а не исполняющий обязанности. Пусть будет Ротань, нет вопросов. Реброва уже ждут третий год. Приедет «мессия» и спасет украинский футбол. Пусть скажет: «Я летом точно принимаю сборную Украины». Пока я такого не слыхал.

С такой командой нужно очень много бегать и не давать играть. С такими командами стоя ничего ты не сделаешь. Англичане даже не напрягались сильн. Я ждал совсем другого. При счете 0:2 надо было характер обнаружить. Но если ни одного удара за игру – трудно рассчитывать на что-то», – рассказал Маркевич.