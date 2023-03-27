Стало известно, на каком стадионе состоится матч Львов – Динамо

Ближайший матч основной состав «Динамо» проведет во Львове.

Это будет гостевая игра 19-го тура против ФК «Львов». Встреча пройдет на львовском стадионе СКИФ.

Этот поединок состоится в ближайшее воскресенье, 2 апреля. Начало встречи – в 13.00.

Сыграв 17 матчей, «Львов» занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ. В активе львовян – 13 очков. «Динамо» идет четвертым с отставанием от третьей позиции в 4 очка.