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Украина. Премьер лига
27 марта 2023, 16:20 |
481
1

Стало известно, на каком стадионе состоится матч Львов – Динамо

Команды сыграют 2 апреля на львовском стадионе СКИФ

27 марта 2023, 16:20 |
481
1
Стало известно, на каком стадионе состоится матч Львов – Динамо
ФК Динамо Киев

Ближайший матч основной состав «Динамо» проведет во Львове.

Это будет гостевая игра 19-го тура против ФК «Львов». Встреча пройдет на львовском стадионе СКИФ.

Этот поединок состоится в ближайшее воскресенье, 2 апреля. Начало встречи – в 13.00.

Сыграв 17 матчей, «Львов» занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ. В активе львовян – 13 очков. «Динамо» идет четвертым с отставанием от третьей позиции в 4 очка.

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Динамо Киев Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Динамо Киев
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