Украина. Премьер лига27 марта 2023, 16:20 |
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Стало известно, на каком стадионе состоится матч Львов – Динамо
Команды сыграют 2 апреля на львовском стадионе СКИФ
27 марта 2023, 16:20 |
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Ближайший матч основной состав «Динамо» проведет во Львове.
Это будет гостевая игра 19-го тура против ФК «Львов». Встреча пройдет на львовском стадионе СКИФ.
Этот поединок состоится в ближайшее воскресенье, 2 апреля. Начало встречи – в 13.00.
Сыграв 17 матчей, «Львов» занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ. В активе львовян – 13 очков. «Динамо» идет четвертым с отставанием от третьей позиции в 4 очка.
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