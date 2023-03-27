Полегенько стал ближе к топ-«пилигримам» УПЛ

28-летний защитник Павел Полегенько провел первый в карьере матча в составе луганской «Зари». Это была игра 18-го тура сезона-2022/2023 с «Динамо» (1:0) – родным для игрока клубом.

«Заря» стала седьмой командой для Полегенько. Ранее в украинской Премьер-лиге он защищал цвета «Говерлы», «Зирки», «Мариуполя», «Десны», «Ингульца» и «Львова». Удивительно, но Павел не провел ни одного матча за «Динамо», воспитанником академии которого он является.

С семью клубами в карьере Павел Полегенько стал еще ближе к лидерам реестра игроком с наибольшей коллекцией клубов. Возглавляют его Валерий Федорчук, который не так давно завершил активные выступления, и Владимир Лысенко, играющий за «Колос». У них по 9-ть команд.