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Украина. Премьер лига
27 марта 2023, 15:55 | Обновлено 27 марта 2023, 16:12
184
0

Полегенько стал ближе к топ-«пилигримам» УПЛ

Защитник дебютировал в очередном клубе

27 марта 2023, 15:55 | Обновлено 27 марта 2023, 16:12
184
0
Полегенько стал ближе к топ-«пилигримам» УПЛ
Instagram. Павел Полегенько

28-летний защитник Павел Полегенько провел первый в карьере матча в составе луганской «Зари». Это была игра 18-го тура сезона-2022/2023 с «Динамо» (1:0) – родным для игрока клубом.

«Заря» стала седьмой командой для Полегенько. Ранее в украинской Премьер-лиге он защищал цвета «Говерлы», «Зирки», «Мариуполя», «Десны», «Ингульца» и «Львова». Удивительно, но Павел не провел ни одного матча за «Динамо», воспитанником академии которого он является.

С семью клубами в карьере Павел Полегенько стал еще ближе к лидерам реестра игроком с наибольшей коллекцией клубов. Возглавляют его Валерий Федорчук, который не так давно завершил активные выступления, и Владимир Лысенко, играющий за «Колос». У них по 9-ть команд.

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Павел Полегенько Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ
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