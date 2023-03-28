Определились все участники 1/8 финала Мастерса в Майами
В борьбе остались 3 из 4 первых номеров посева
Состоялись матчи третьего круга на Мастерсе в Майами.
Финалисты недавнего турнира в Индиан-Уэллс Карлос Алькарас и Даниил Медведев продолжают борьбу за трофей.
В борьбе также остался один теннисист из квалификации.
Майами. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Томми Пол [16]
Тейлор Фритц [9] – Хольгер Руне [7]
Ботик ван де Зандсхулп [26] – Эмил Руусувуори
Янник Синнер [10] – Андрей Рублев [6]
Нижняя часть сетки
Адриан Маннарино – Кристофер Юбенкс [Q]
Кентен Алис – Даниил Медведев [4]
Франсиско Черундоло [25] – Лоренцо Сонего
Карен Хачанов [14] – Стефанос Циципас [2]
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