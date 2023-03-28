Определились все участники 1/8 финала Мастерса в Майами

Состоялись матчи третьего круга на Мастерсе в Майами.

Финалисты недавнего турнира в Индиан-Уэллс Карлос Алькарас и Даниил Медведев продолжают борьбу за трофей.

В борьбе также остался один теннисист из квалификации.

Майами. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Томми Пол [16]

Тейлор Фритц [9] – Хольгер Руне [7]

Ботик ван де Зандсхулп [26] – Эмил Руусувуори

Янник Синнер [10] – Андрей Рублев [6]

Нижняя часть сетки

Адриан Маннарино – Кристофер Юбенкс [Q]

Кентен Алис – Даниил Медведев [4]

Франсиско Черундоло [25] – Лоренцо Сонего

Карен Хачанов [14] – Стефанос Циципас [2]