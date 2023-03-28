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ATP
28 марта 2023, 07:33 |
580
0

Определились все участники 1/8 финала Мастерса в Майами

В борьбе остались 3 из 4 первых номеров посева

28 марта 2023, 07:33 |
580
0
Определились все участники 1/8 финала Мастерса в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Состоялись матчи третьего круга на Мастерсе в Майами.

Финалисты недавнего турнира в Индиан-Уэллс Карлос Алькарас и Даниил Медведев продолжают борьбу за трофей.

В борьбе также остался один теннисист из квалификации.

Майами. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Томми Пол [16]
Тейлор Фритц [9] – Хольгер Руне [7]

Ботик ван де Зандсхулп [26] – Эмил Руусувуори
Янник Синнер [10] – Андрей Рублев [6]

Нижняя часть сетки

Адриан Маннарино – Кристофер Юбенкс [Q]
Кентен Алис – Даниил Медведев [4]

Франсиско Черундоло [25] – Лоренцо Сонего
Карен Хачанов [14] – Стефанос Циципас [2]

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ATP Майами Карлос Алькарас (теннисист) Томми Пол Тейлор Фритц Хольгер Руне Ботик ван де Зандсхулп Эмиль Руусувуори Янник Синнер Андрей Рублев Адриан Маннарино Кристофер Юбенкс Кентен Алис Даниил Медведев Франсиско Черундоло Лоренцо Сонего Карен Хачанов Стефанос Циципас
Источник Sport.ua
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