Калинина/Бегу – Сюй Ифань/Ян Чжаосюань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит выступления в парном разряде на турнире WTA 1000 в Майами.

Во втором раунде украинка в дуэте с Ириной-Камелией Бегу из Румынии сразятся против тандема Сюй Ифань / Ян Чжаосюань (Китай). Время начала матча – 18:00 по Киеву.

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Далее по сетке дуэт Магда Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США).

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