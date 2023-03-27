Калинина/Бегу – Сюй Ифань/Ян Чжаосюань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда на турнире в Майами
27 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит выступления в парном разряде на турнире WTA 1000 в Майами.
Во втором раунде украинка в дуэте с Ириной-Камелией Бегу из Румынии сразятся против тандема Сюй Ифань / Ян Чжаосюань (Китай). Время начала матча – 18:00 по Киеву.
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Далее по сетке дуэт Магда Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США).
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