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  4. Калинина/Бегу – Сюй Ифань/Ян Чжаосюань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
27 марта 2023, 12:14 |
135
0

Калинина/Бегу – Сюй Ифань/Ян Чжаосюань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда на турнире в Майами

27 марта 2023, 12:14 |
135
0
Калинина/Бегу – Сюй Ифань/Ян Чжаосюань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

27 марта украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит выступления в парном разряде на турнире WTA 1000 в Майами.

Во втором раунде украинка в дуэте с Ириной-Камелией Бегу из Румынии сразятся против тандема Сюй Ифань / Ян Чжаосюань (Китай). Время начала матча – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке дуэт Магда Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США).

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Источник Sport.ua
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