ВИДЕО. Игрок сборной Антигуа и Барбуда положил сухой лист против Барбадоса
Не на самом высоком уровне тоже могут делать красиво
В ночь на 27 марта состоялся матч 6-го тура группового этапа группы А в Лиге наций КОНКАКАФ (Лига B) между сборными Антигуа и Барбуда и Барбадоса. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «баджанских трезубцев».
Естественно, этот поединок сложно было назвать зрелищным. Но он все же достоин внимания фанатов футбольного мира.
Фаворитом встречи считалась команда Антигуа и Барбуда, но сборная Барбадоса вырвала победу на 87-й минуте. Интересно, что для Барбадоса это единственная победа в группе и команда будет понижена в классе до лиги С.
Единственный мяч Антигуа и Барбуда забила на 31-й минуте. Тогда был назначен угловой и 35-летний Майлз Вестон подошел к мячу. Врядл-ли он планировал забить прямым ударом, однако в итоге получился шедевральный гол – игрок положил «сухой лист».
ВИДЕО. Игрок сборной Антигуа и Барбуда положил сухой лист против Барбадоса
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