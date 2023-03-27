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27 марта 2023, 10:29 | Обновлено 27 марта 2023, 10:48
663
0

ВИДЕО. Игрок сборной Антигуа и Барбуда положил сухой лист против Барбадоса

Не на самом высоком уровне тоже могут делать красиво

27 марта 2023, 10:29 | Обновлено 27 марта 2023, 10:48
663
0
ВИДЕО. Игрок сборной Антигуа и Барбуда положил сухой лист против Барбадоса
Twitter. Майлз Вестон

В ночь на 27 марта состоялся матч 6-го тура группового этапа группы А в Лиге наций КОНКАКАФ (Лига B) между сборными Антигуа и Барбуда и Барбадоса. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «баджанских трезубцев».

Естественно, этот поединок сложно было назвать зрелищным. Но он все же достоин внимания фанатов футбольного мира.

Фаворитом встречи считалась команда Антигуа и Барбуда, но сборная Барбадоса вырвала победу на 87-й минуте. Интересно, что для Барбадоса это единственная победа в группе и команда будет понижена в классе до лиги С.

Единственный мяч Антигуа и Барбуда забила на 31-й минуте. Тогда был назначен угловой и 35-летний Майлз Вестон подошел к мячу. Врядл-ли он планировал забить прямым ударом, однако в итоге получился шедевральный гол – игрок положил «сухой лист».

ВИДЕО. Игрок сборной Антигуа и Барбуда положил сухой лист против Барбадоса

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Источник Sport.ua
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